ETV Bharat / state

KGMU Conversion Case: एक डॉक्टर नहीं, पूरा सिंडिकेट था!

डॉक्टर्स का 'धर्मांतरण नेटवर्क'? ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में सामने आए धर्मांतरण के मामले की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि मामला सिर्फ एक डॉक्टर तक सीमित नहीं था. यूपी एसटीएफ की जांच में 13 डॉक्टरों समेत करीब 25 लोगों की भूमिका गंभीर पाई गई है. जांच के दौरान कई गवाहों और पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए. इनके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप ग्रुप और दूसरे दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई. इन्हीं सबूतों और बयानों के आधार पर एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट में कुछ ऐसे लोगों की भूमिका भी सामने आई है, जो अब केजीएमयू छोड़ चुके हैं और दूसरे संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं.

तार कहां तक जुड़े: एसटीएफ की जांच में सामने आए तथ्यों से कहा जा सकता है कि धर्मांतरण की गतिविधियां किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इसके लिए एक नेटवर्क बनाकर काम किया जा रहा था. इसकी कड़ियां लखनऊ के अलावा प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचती हैं. जांच में आगरा और एटा के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े लोगों के नाम और संपर्क भी सामने आए हैं. कुछ संपर्कों की पड़ताल दूसरे राज्यों तक भी की जा रही है.





ऐसे हुआ खुलासा: इस पूरे मामले की शुरुआत केजीएमयू की एक महिला डॉक्टर की शिकायत से हुई थी. शिकायत में डॉक्टर रमीज पर महिला डॉक्टर को अपने प्रभाव में लेने और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. शुरुआत में मामला एक डॉक्टर और एक पीड़ित की शिकायत तक सीमित दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दूसरे लोगों के नाम और उनके संपर्क भी सामने आने लगे. एसटीएफ ने जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो केजीएमयू के अलग अलग विभागों से जुड़े कई मामले और शिकायतें भी सामने आईं. जांच में महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों से जुड़े आरोपों के साथ यह भी देखा गया कि शिकायतों पर संस्थान के स्तर पर क्या कार्रवाई हुई थी. रिपोर्ट में कुछ ऐसे लोगों की भूमिका का भी जिक्र है, जिन पर शिकायतों को दबाने या आरोपितों को बचाने में मदद करने के आरोप हैं.

KGMU कांड: बड़ा खुलासा! (Photo Credit: ETV Bharat)

कई लोग कर रहे थे काम: एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई कि डॉक्टर रमीज अकेले काम नहीं कर रहा था. उसके संपर्क में कई दूसरे डॉक्टर और लोग भी थे. आरोप है कि ये लोग गैरमुस्लिम छात्र व छात्राओं को पहले अपने करीब लाते थे. उनसे दोस्ती और मेलजोल बढ़ाते थे. इसके बाद उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करने और धर्मांतरण के लिए तैयार करने की कोशिश की जाती थी.

जांच का दायरा कहां तक: एसटीएफ की जांच का दायरा सिर्फ केजीएमयू तक नहीं रहा. आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज और एटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े लोगों के संपर्कों की भी पड़ताल की गई. जांच में डॉ. रिजवान मलिक का नाम भी सामने आया है. उसे डॉक्टर रमीज का करीबी बताया गया है. वह एटा मेडिकल कॉलेज में करीब पांच साल तक तैनात रहा था. जांच में डॉक्टर रमीज, डॉ. रिजवान मलिक और अदनान अंसारी समेत दूसरे लोगों के आपसी संपर्कों की जानकारी जुटाई गई है. एसटीएफ ने जांच के दौरान एक व्हाट्सऐप ग्रुप का भी पता लगाया, जिसका नाम 'इस्लामिक मेडिकोस' बताया गया है. इस ग्रुप में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है. जांच एजेंसी ने ग्रुप में हुई बातचीत, सदस्यों के आपसी संपर्क और उनके बीच साझा की गई सामग्री की पड़ताल की. इस ग्रुप से जुड़ी किताबों और पत्रिकाओं के जरिए पुराने और नए मेडिकल छात्रों के बीच संपर्क बढ़ाने की बात भी जांच में सामने आई है.

