KGMU का 21वां दीक्षांत समारोह; 2431 छात्रों को डिग्री, दिग्गजों ने दी नए डॉक्टर्स को बधाई

लखनऊ: KGMU का 21वां दीक्षांत समारोह मनाया गया. इस दौरान कुल 2431 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डिग्री प्रदान की गई. 81 मेधावियों को मेडल और अवॉर्ड्स देकर सम्मानित किया गया. इनमें कुल 48 छात्राएं और 33 छात्र शामिल रहे. समारोह में 100 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, 7 को सिल्वर, 2 को बुक प्राइज, 3 को कैश प्राइज और 7 को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया.

दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने की. कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए. विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मंच पर मौजूद रहे. कुलपति प्रो. डॉ. सोनिया नित्यानंद ने सभी अतिथियों का स्वागत किया.

80 प्रतिशत अवॉर्ड महिलाओं को: कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पहले समाज में महिलाएं बहुत पीछे थीं. पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था. अब महिलाओं को मौका मिला है. मैंने देखा है, कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 80 प्रतिशत अवार्ड महिलाएं अपने नाम दर्ज करती हैं. समाज में बहुत बदलाव आया है.

उन्होंने कहा कि चिकित्सा को व्यवसाय नहीं सेवा समझें. सेवाभाव से ही जरूरतमंद की मदद करना है. यहां से पास होकर निकला बड़ी उपलब्धि है. आपको मानवीय संवेदना के साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और सेवाभाव से पूरी करनी है. आप सभी छात्र-छात्राओं को ढ़ेर सारी शुभकामनाएं.

दिग्गजों ने कुछ यूं दी नए डॉक्टर्स को बधाई. (Video Credit: ETV Bharat)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले-आप सभी को बधाई: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज के समय में बच्चे को अच्छी परवरिश देना माता-पिता के लिए तपस्या होती है. आप सबने अपने हुनर, तपस्या और लगन से असंभव को संभव किया है. एक रोगी को स्वस्थ बनाना चिकित्सक के ऊपर होता है. इसीलिए कहा जाता है, कि चिकित्सक असंभव को भी संभव कर देते हैं.

उन्होंने कहा कि केजीएमयू ने सिर्फ देश की सेवा नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया की सेवा की है. यहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांस्प्लांट, नी ट्रांस्प्लांट और अब बोनमैरो ट्रांस्प्लांट भी होता है. आपके उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए आप सभी को ढ़ेरों बधाई. यह स्वर्णिम क्षण है. मैं आपके माता-पिता को भी ढ़ेर सारी बधाई देता हूं.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 1950 के दशक में एक कांसेप्ट के तहत नेशनल मेडिकल काउंसिल खोला गया. 20वीं सदी में सिर्फ एक ही संस्थान था. तब हम स्टूडेंट्स से पूछते थे, कि आप दूसरे देश क्यों जाते है? तब वह कहते थे, कि यहां सुविधा नहीं है. न इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही फैसिलिटीज हैं. इसलिए दूसरे देशों की ओर जाना पड़ता है. अब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज और अपार्च्यूनिटीज भी हैं.

केजीएमयू का गौरवशाली इतिहास: उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आप सभी ने कड़ी मेहनत की है. पहले एंट्रेंस एग्जाम में फिर डिग्री की पढ़ाई में, आप सभी की जिंदगी में पढ़ाई कभी बंद नहीं होती है.