KGMU का 21वां दीक्षांत समारोह; 2431 छात्रों को डिग्री, दिग्गजों ने दी नए डॉक्टर्स को बधाई
लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के 21वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित कई हस्तियां शामिल हुईं.
Published : December 20, 2025 at 2:30 PM IST
Updated : December 20, 2025 at 2:43 PM IST
लखनऊ: KGMU का 21वां दीक्षांत समारोह मनाया गया. इस दौरान कुल 2431 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डिग्री प्रदान की गई. 81 मेधावियों को मेडल और अवॉर्ड्स देकर सम्मानित किया गया. इनमें कुल 48 छात्राएं और 33 छात्र शामिल रहे. समारोह में 100 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, 7 को सिल्वर, 2 को बुक प्राइज, 3 को कैश प्राइज और 7 को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया.
दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने की. कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए. विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मंच पर मौजूद रहे. कुलपति प्रो. डॉ. सोनिया नित्यानंद ने सभी अतिथियों का स्वागत किया.
80 प्रतिशत अवॉर्ड महिलाओं को: कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पहले समाज में महिलाएं बहुत पीछे थीं. पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था. अब महिलाओं को मौका मिला है. मैंने देखा है, कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 80 प्रतिशत अवार्ड महिलाएं अपने नाम दर्ज करती हैं. समाज में बहुत बदलाव आया है.
उन्होंने कहा कि चिकित्सा को व्यवसाय नहीं सेवा समझें. सेवाभाव से ही जरूरतमंद की मदद करना है. यहां से पास होकर निकला बड़ी उपलब्धि है. आपको मानवीय संवेदना के साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और सेवाभाव से पूरी करनी है. आप सभी छात्र-छात्राओं को ढ़ेर सारी शुभकामनाएं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले-आप सभी को बधाई: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज के समय में बच्चे को अच्छी परवरिश देना माता-पिता के लिए तपस्या होती है. आप सबने अपने हुनर, तपस्या और लगन से असंभव को संभव किया है. एक रोगी को स्वस्थ बनाना चिकित्सक के ऊपर होता है. इसीलिए कहा जाता है, कि चिकित्सक असंभव को भी संभव कर देते हैं.
उन्होंने कहा कि केजीएमयू ने सिर्फ देश की सेवा नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया की सेवा की है. यहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांस्प्लांट, नी ट्रांस्प्लांट और अब बोनमैरो ट्रांस्प्लांट भी होता है. आपके उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए आप सभी को ढ़ेरों बधाई. यह स्वर्णिम क्षण है. मैं आपके माता-पिता को भी ढ़ेर सारी बधाई देता हूं.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 1950 के दशक में एक कांसेप्ट के तहत नेशनल मेडिकल काउंसिल खोला गया. 20वीं सदी में सिर्फ एक ही संस्थान था. तब हम स्टूडेंट्स से पूछते थे, कि आप दूसरे देश क्यों जाते है? तब वह कहते थे, कि यहां सुविधा नहीं है. न इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही फैसिलिटीज हैं. इसलिए दूसरे देशों की ओर जाना पड़ता है. अब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज और अपार्च्यूनिटीज भी हैं.
केजीएमयू का गौरवशाली इतिहास: उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आप सभी ने कड़ी मेहनत की है. पहले एंट्रेंस एग्जाम में फिर डिग्री की पढ़ाई में, आप सभी की जिंदगी में पढ़ाई कभी बंद नहीं होती है.
उन्होंने कहा कि केजीएमयू का गौरवशाली इतिहास रहा है. लाखों मरीजों का यहां इलाज किया जाता है. आपको मानवीय संवेदनाएं कभी समाप्त नहीं होने देना है. देश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने में आपको योगदान करना है. केजीएमयू उपलब्धियों के कारण देश के सम्मानित मेडिकल संस्थानों में शामिल है.
यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज: यूपी के उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज से आपका जीवन और चुनौतीपूर्ण हुआ है. थ्री इडियट्स फिल्म की तरह आपके जीवन में बहुत से दोस्त मिले होंगे. आपने बहुत उतार-चढ़ाव इस राह में देखें होंगे. आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, कि आज आप सभी को सम्मानित किया गया है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि केजीएमयू सिर्फ एक शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि बड़ा मेडिकल कॉलेज है. 4500 बेड केजीएमयू में है. ट्रॉमा सेंटर में भी हजार बेड हैं. इमरजेंसी में मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है.
उन्होंने कहा कि केजीएमयू का समृद्ध इतिहास रहा है. यहां लाखों की संख्या में मरीज इलाज कराने आते हैं. रोजाना 10 हजार मरीज ओपीडी पहुंचते हैं. ट्रॉमा सेंटर में 500 से अधिक गंभीर मरीजों का इलाज होता है. यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं.
एनएचएम द्वारा छोटे-छोटे आयुष्मान केंद्र, हेल्थ सेंटर खोले गए हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को वहीं इलाज मिल जाता है. रविवार को सभी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहती है, तो हर रविवार को आरोग्य मंदिर कार्यक्रम आयोजित होता है, ताकि मरीज को रविवार को भी इलाज मिल सके.
केजीएमयू में शुरू हुआ बोन मैरो ट्रांसप्लांट: केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा 2025 में कुल 18 हजार 900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं. फिलहाल, यहां 62 डिपार्टमेंट हैं. इनमें 53 मेडिकल, 9 डेंटल विभाग हैं. 540 यूजी, 677 पीजी की सीटें हैं. 4250 बेड हैं.
रोजाना 8 से 10 हजार मरीज ओपीडी में आते हैं. इसके अलावा 500 मरीज रोज ट्रॉमा सेंटर में आते हैं. इस तरह से यह एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी है. इसके साथ ही केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर-2 और लारी कार्डियोलॉजी सेंटर- 2 बनकर तैयार है. वर्ष 2025 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया गया है.
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन प्रो. अजय सूद को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया.
