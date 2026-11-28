KGMU RAGGING: 38 MBBS छात्र 3 महीने के लिए सस्पेंड, 25-25 हजार जुर्माना
Medical college ragging: लखनऊ केजीएमयू एंटी रैगिंग कमेटी की बड़ी कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:02 PM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में रैगिंग के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 38 एमबीबीएस छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. एंटी रैगिंग कमेटी की जांच और सिफारिश के बाद इन सभी छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. इनमें एमबीबीएस 2025 बैच के 36 और 2026 बैच के दो छात्र शामिल हैं. आरोपियों को तीन महीने तक कक्षाओं और हॉस्टल से बाहर रहना होगा. इसके अलावा प्रत्येक छात्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एक साल तक उनकी छात्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी गई है.
कार्रवाई क्यों: यह कार्रवाई हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हुई नवागंतुक मेडिकोज के वीडियो के आधार पर की गई है. वीडियो में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को सीनियरों के सामने कतार में खड़े होकर अभिवादन करने के लिए मजबूर किए जाने का मामला सामने आया था. हालांकि उस दौरान विवि प्रशासन ने इसे सीनियर का सम्मान बताया था लेकिन जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई तो सामने आया कि 2025 बैच के 36 छात्रों के अलावा 2026 बैच के दो जूनियर छात्र भी इस गतिविधि में शामिल थे. ये दोनों छात्र कथित तौर पर सीनियरों की रैगिंग में सहयोग कर रहे थे. एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच के दौरान उनकी भूमिका भी दोषपूर्ण पाई. इसके बाद सभी 38 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई.
जूनियर छात्रों को डराने, दबाव बनाने या अपमानित करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसी घटनाओं में दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. विद्यार्थियों से अपील है कि रैगिंग से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी तत्काल एंटी रैगिंग कमेटी या विश्वविद्यालय प्रशासन को दें.- डॉ. केके सिंह, प्रवक्ता, केजीएमयू
रैगिंग का तरीका: वायरल वीडियो में रैगिंग का तरीका साफ दिखाई दे रहा था. एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को एक कतार में खड़ा किया गया था. सभी की गर्दन झुकी हुई थी. जैसे ही कोई सीनियर छात्र उनके सामने से गुजरता, जूनियर छात्र एक साथ तेज आवाज में 'प्रणाम महोदय जी' बोलने लगते थे. इसी तरह सीनियर छात्राओं के गुजरने पर कतार में खड़ी छात्राएं प्रणाम मैडम जी कहती नजर आई थीं. वीडियो में सीनियर छात्रों को जूनियरों को डांटते और निर्देश देते हुए भी देखा गया था. इस दौरान आसपास सुरक्षाकर्मी मौजूद थे. कुछ सुरक्षाकर्मी मोबाइल फोन से पूरी गतिविधि रिकॉर्ड करते दिखाई दिए. जूनियर छात्र-छात्राओं के सिर झुके हुए थे और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था. वीडियो सामने आने के बाद परिसर में रैगिंग को लेकर सवाल उठने लगे थे.
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