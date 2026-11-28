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KGMU RAGGING: 38 MBBS छात्र 3 महीने के लिए सस्पेंड, 25-25 हजार जुर्माना

लखनऊ केजीएमयू एंटी रैगिंग कमेटी की बड़ी कार्रवाई ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में रैगिंग के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 38 एमबीबीएस छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. एंटी रैगिंग कमेटी की जांच और सिफारिश के बाद इन सभी छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. इनमें एमबीबीएस 2025 बैच के 36 और 2026 बैच के दो छात्र शामिल हैं. आरोपियों को तीन महीने तक कक्षाओं और हॉस्टल से बाहर रहना होगा. इसके अलावा प्रत्येक छात्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एक साल तक उनकी छात्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी गई है.



KGMU RAGGING: 38 MBBS छात्र 3 महीने के लिए सस्पेंड (Photo Credit: ETV Bharat) कार्रवाई क्यों: यह कार्रवाई हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हुई नवागंतुक मेडिकोज के वीडियो के आधार पर की गई है. वीडियो में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को सीनियरों के सामने कतार में खड़े होकर अभिवादन करने के लिए मजबूर किए जाने का मामला सामने आया था. हालांकि उस दौरान विवि प्रशासन ने इसे सीनियर का सम्मान बताया था लेकिन जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई तो सामने आया कि 2025 बैच के 36 छात्रों के अलावा 2026 बैच के दो जूनियर छात्र भी इस गतिविधि में शामिल थे. ये दोनों छात्र कथित तौर पर सीनियरों की रैगिंग में सहयोग कर रहे थे. एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच के दौरान उनकी भूमिका भी दोषपूर्ण पाई. इसके बाद सभी 38 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई.