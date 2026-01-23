ETV Bharat / state

लखनऊ के केजीएमयू परिसर से हटेंगी मजारें, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जारी किया नोटिस





मजार हटाने का नोटिस: मजार पर लगाए गए नोटिस में लिखा है कि मजारें केजीएमयू विश्वविद्यालय परिसर की भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के बनाई गई हैं. परिसर के मजार को सात दिन और बाहर के मजार को 15 दिन में हटाने का निर्देश दिया जाता है. अगर तय समय के भीतर मजारें नहीं हटाई गईं तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.



सात दिन में हटाने का निर्देश: इस संबंध में केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि केजीएमयू परिसर में एक मजार है, और दूसरा केजीएमयू के बाहर है. दोनों मजारों को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया गया है. परिसर के अंदर की मजार कच्ची है. उसे सात दिन में हटाने का निर्देश दिया गया है. तथा बाहर के मजार को 15 दिन में हटाने का.



संचालन व्यवस्था प्रभावित करती हैं: डॉ. केके सिंह ने बताया कि बगल वाले मजार का पक्का निर्माण है. इस वजह से उसे हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई कर मजार को हटाएगा. विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक और चिकित्सकीय संस्थान है. जहां नियमों के तहत ही किसी भी प्रकार की संरचना की जा सकती है. अवैध निर्माण न केवल संस्थान की गरिमा के खिलाफ हैं, बल्कि सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं.

