KGMU प्रशासन ने धर्मांतरण-लव जिहाद मामले में उठाया बड़ा कदम, तीन चिकित्सकों को जिम्मेदारी

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चर्चित धर्मांतरण प्रयास और यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में एक और अहम कदम उठाया है. जांच में किसी भी तरह के व्यवधान की आशंका को देखते हुए क्लीनिकल पैथोलॉजी, ट्रॉमा, ओपीडी समेत अन्य पैथोलॉजी इकाइयों की जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव किया गया है. अब यह जिम्मेदारी तीन डॉक्टरों को दी गई है.

मामले के तूल पकड़ने पर हुआ एक्शन: पैथोलॉजी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉ. रमीज पर महिला रेजिडेंट के साथ यौन उत्पीड़न और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप हैं. मामले की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही है. निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कई संगठनों ने क्लीनिकल पैथोलॉजी के इंचार्ज को पद से हटाने या स्थानांतरित करने की मांग की थी. इस मामले ने काफी तूल पकड़ रखा है.

डॉ. मिली जैन, डॉ. पूजा शर्मा फैकल्टी इंचार्ज बनायी गयीं: इसके चलते केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने गुरुवार को क्लीनिकल पैथोलॉजी की जिम्मेदारी में बदलाव के आदेश जारी किए. अब क्लीनिकल पैथोलॉजी, ट्रॉमा, ओपीडी और पीआरओ कार्यालय के पास स्थित सेंट्रल सैंपल कलेक्शन यूनिट की जिम्मेदारी डॉ. रश्मि कुशवाहा को सौंपी गई है. वहीं डॉ. मिली जैन और डॉ. पूजा शर्मा को फैकल्टी इंचार्ज नियुक्त किया गया है.