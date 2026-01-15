ETV Bharat / state

KGMU प्रशासन ने धर्मांतरण-लव जिहाद मामले में उठाया बड़ा कदम, तीन चिकित्सकों को जिम्मेदारी

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा, जांच में रुकावट की आशंका थी. सेंट्रल सैंपल कलेक्शन यूनिट की जिम्मेदारी डॉ. रश्मि कुशवाहा को सौंपी गई.

Photo Credit: ETV Bharat
यह निर्णय जांच की निष्पक्षता बनाए रखने लिया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चर्चित धर्मांतरण प्रयास और यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में एक और अहम कदम उठाया है. जांच में किसी भी तरह के व्यवधान की आशंका को देखते हुए क्लीनिकल पैथोलॉजी, ट्रॉमा, ओपीडी समेत अन्य पैथोलॉजी इकाइयों की जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव किया गया है. अब यह जिम्मेदारी तीन डॉक्टरों को दी गई है.

मामले के तूल पकड़ने पर हुआ एक्शन: पैथोलॉजी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉ. रमीज पर महिला रेजिडेंट के साथ यौन उत्पीड़न और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप हैं. मामले की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही है. निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कई संगठनों ने क्लीनिकल पैथोलॉजी के इंचार्ज को पद से हटाने या स्थानांतरित करने की मांग की थी. इस मामले ने काफी तूल पकड़ रखा है.

डॉ. मिली जैन, डॉ. पूजा शर्मा फैकल्टी इंचार्ज बनायी गयीं: इसके चलते केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने गुरुवार को क्लीनिकल पैथोलॉजी की जिम्मेदारी में बदलाव के आदेश जारी किए. अब क्लीनिकल पैथोलॉजी, ट्रॉमा, ओपीडी और पीआरओ कार्यालय के पास स्थित सेंट्रल सैंपल कलेक्शन यूनिट की जिम्मेदारी डॉ. रश्मि कुशवाहा को सौंपी गई है. वहीं डॉ. मिली जैन और डॉ. पूजा शर्मा को फैकल्टी इंचार्ज नियुक्त किया गया है.

कुलपति ने बुधवार को जारी किया आदेश: प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय जांच की निष्पक्षता बनाए रखने और कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है. पैथोलॉजी विभाग के लैब इंचार्ज पद से डॉ. वाहिद अली को हटा दिया गया है. इससे जुड़ा आदेश बुधवार को कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद की ओर से जारी कर दिया गया है.

डॉ. रश्मि कुशवाहा को सौंपी गई जिम्मेदारी: डॉ. वाहिद पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने रमीज मलिक से लगातार संपर्क में रहने का आरोप लगाया था. केजीएमयू प्रवक्ता डॉ केके सिंह ने कहा कि वर्तमान में केजीएमयू प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. क्लीनिकल पैथोलॉजी, ट्रॉमा, ओपीडी और पीआरओ कार्यालय के पास स्थित सेंट्रल सैंपल कलेक्शन यूनिट की जिम्मेदारी डॉ. रश्मि कुशवाहा को सौंपी गई है.

