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स्कूल हमले में घायल बच्ची PGI से स्वस्थ होकर घर लौटी, परिजनों ने फूलों से किया स्वागत, महिला आयोग बोला- 'बच्चों को मोबाइल ना दें'

KG Girl Returned Home ( ETV Bharat )

पंचकूला: सरकारी स्कूल में जानलेवा मारपीट से घायल 6 वर्षीय बच्ची स्वस्थ होकर अपने घर लौटी. इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया और परिजन भी भगवान का धन्यवाद प्रकट कर अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रहे थे. जिंदगी-मौत के बीच जंग लड़ने के बाद घर लौटी नन्हीं परी को देखकर हर कोई उसे लाड-प्यार करता दिखाई दिया. यह देख परिजनों की आंखें खुशी से भर आईं. बच्ची के पिता ने भावुक होते हुए कहा कि बेटी के घर लौटने की खुशी को वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते.

मां-बाप से बच्चों का ध्यान रखने की अपील: बच्ची की मां ने सभी मां-बाप से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. बच्चों की सुरक्षा स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सभी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो भविष्य में किसी दूसरे मासूम बच्चे और उसके परिवार को ऐसे दर्दनाक दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा.