स्कूल हमले में घायल बच्ची PGI से स्वस्थ होकर घर लौटी, परिजनों ने फूलों से किया स्वागत, महिला आयोग बोला- 'बच्चों को मोबाइल ना दें'
KG Girl Returned Home: पंचकूला स्कूल में हमले का शिकार केजी की बच्ची इलाज के बाद घर लौटी. पीजीआई में उसका इलाज हुआ.
Published : November 5, 2026 at 7:43 AM IST
पंचकूला: सरकारी स्कूल में जानलेवा मारपीट से घायल 6 वर्षीय बच्ची स्वस्थ होकर अपने घर लौटी. इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया और परिजन भी भगवान का धन्यवाद प्रकट कर अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रहे थे. जिंदगी-मौत के बीच जंग लड़ने के बाद घर लौटी नन्हीं परी को देखकर हर कोई उसे लाड-प्यार करता दिखाई दिया. यह देख परिजनों की आंखें खुशी से भर आईं. बच्ची के पिता ने भावुक होते हुए कहा कि बेटी के घर लौटने की खुशी को वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते.
मां-बाप से बच्चों का ध्यान रखने की अपील: बच्ची की मां ने सभी मां-बाप से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. बच्चों की सुरक्षा स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सभी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो भविष्य में किसी दूसरे मासूम बच्चे और उसके परिवार को ऐसे दर्दनाक दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा.
घटना के कारणों को जानना जरूरी: हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने आठ वर्षीय बच्चे द्वारा 6 साल की बच्ची पर किए जानलेवा हमले को चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि 'इस घटना से यह समझना जरूरी है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे के दिमाग में इतनी निर्दयता किन कारणों से है. कहीं ना कहीं बच्चे के मन में कोई बात घर किए हो सकती है, जिसे समझने की जरूरत है. बच्चों का पालन-पोषण किस तरह किया जा रहा है, यह गंभीर विषय है. ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए बच्चों के दिमाग व उनकी सोच को समझना जरूरी है. यह घटना काफी दुखदायी थी. हरियाणा राज्य महिला आयोग बच्ची के साथ खड़ा है और इस मामले पर संज्ञान भी लिया गया है, लेकिन इस घटना से उठे सवालों का हल एक साथ मिलकर ढूंढना होगा.'
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बच्चे पर नकारात्मक घरेलू माहौल का असर: आयोग की अध्यक्ष ऊषा प्रियदर्शनी ने कहा कि कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को गलत गाइडेंस नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं घरों में समस्याएं, मां-पिता के बीच किन्हीं झगड़ों से बच्चे प्रभावित जरूर होते हैं. नतीजतन बच्चे घरों से बाहर अपने पर काबू नहीं रख पाते. उन्होंने सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव पर भी ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि बच्चे और कई युवा-युवतियां सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं. रात को पढ़ाई की आड़ में मोबाइल चलाते हैं.
बारहवीं कक्षा तक मोबाइल पर लगे रोक: आयोग की अध्यक्ष ऊषा प्रियदर्शनी ने अपने निजी विचार प्रकट करते हुए कहा कि बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए. क्योंकि सोशल मीडिया का दुरूपयोग होने की संभावना बढ़ रहती है. उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही विदेशी गेम्स को भी प्वाइंट करते हुए कहा कि बच्चे ऐसी गेम्स देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं. वे गेम्स खेलते समय काफी चिल्लाते और एग्रेसिव हो जाते हैं, जो स्वस्थ जीवन के खिलाफ है.
आयोग प्रदेश की बहन-बेटियों के साथ: ऊषा प्रियदर्शनी ने प्रदेश की सभी बहन-बेटियों-महिलाओं को दिपावली की अग्रिम शुभकामनाएं व बधाई दी. कहा कि यदि किसी भी महिला के साथ कोई भी परेशानी हो, अन्याय या अत्याचार हो तो वह स्वयं को अकेला ना समझें. हरियाणा राज्य महिला आयोग सुनवाई करने, सहायता करने और न्याय दिलाने को सदैव तत्पर है. महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के अन्याय को आयोग और हरियाणा सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि हर महिला को सम्मान, सुरक्षा और न्याय का विश्वास दिलाना आयोग की प्राथमिकता है. आयोग हर बेटी के साथ खड़ा है. उन्होंने इस दीपावली पर लोगों से अपने घरों में एक दिया बेटी के नाम जगाने की बात कही.
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अलार्मिंग कॉल पर जागरूक होना जरूरी: काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, विनीता जोशी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि कम उम्र में भी बच्चों में गुस्सा अधिक देखा जा रहा है. उन्होंने पंचकूला में आठ साल के बच्चे द्वारा छह वर्षीय बच्ची पर जानलेवा हमले को चिंताजनक बताते हुए इसके कारण जानने को जरूरी बताया. उन्होंने इस घटना का कनेक्शन मीडिया और पारिवारिक माहौल को बताया. उन्होंने कहा कि यह विचार जरूर किया जाना चाहिए कि बतौर मां-बाप (परिवार) और स्कूल प्रबंधक बच्चों को कितना मॉनिटर कर पा रहे हैं और वह सभी के व्यवहार से क्या सीखते और अपनाते हैं.
अभिभावकों को जागरुक रहना जरूरी: उन्होंने कहा कि सोसाइटी, मां-बाप, परिवार और स्कूल प्रबंधकों को बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक सजग होना पड़ेगा. यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं, सामूहिक तौर पर बच्चों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. बच्चों की आदतों में शामिल होने वाली चीजों को बड़ी नजदीकी से देखना और समझना जरूरी होता है. उन्होंने पंचकूला की घटना को अलार्मिंग कॉल बताते अधिक जागरूक रहना जरूरी बताया.
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