5 लाख रुपये लेकर बढ़वाए 80 अंक, 20-20 लाख में हुई सीडीपीओ परीक्षा में सेटिंग, जेपीएससी एग्जाम्स गड़बड़ी में बड़े खुलासे
जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी में ब्रज कुमार राम की भूमिका को लेकर सीआईडी की जांच में अहम खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : September 30, 2026 at 6:32 PM IST
रांचीः जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अभ्यर्थियों की सेटिंग से जुड़े मामले में सीआईडी की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. जेपीएससी सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य के तत्कालीन निजी सहायक (पीए) ब्रज कुमार राम की भूमिका को लेकर अदालत में पेश केस डायरी में पैसे के लेनदेन, इंटरव्यू में अंक बढ़वाने, अभ्यर्थियों की सेटिंग और परीक्षा कराने वाली एजेंसी को काम दिलाने से जुड़े आरोपों का जिक्र है.
ब्रज कुमार राम की जमानत याचिका खारिज
रांची के एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत ने 29 सितंबर 2026 को ब्रज कुमार राम की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ मामला केवल जेपीएससी सदस्य का पीए होने के आधार पर नहीं है, बल्कि जांच में परीक्षा में सेटिंग और कथित हेराफेरी में उनकी भूमिका से संबंधित सामग्री सामने आई है. अदालत में सीआईडी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, ब्रज कुमार राम ने कथित तौर पर एक अभ्यर्थी के इंटरव्यू में 80 अंक बढ़वाने के बदले पांच लाख रुपये प्राप्त किए थे. इसके अलावा सीडीपीओ परीक्षा में चार अभ्यर्थियों की सेटिंग के लिए प्रति अभ्यर्थी 20 लाख रुपये लेने की बात भी जांच में सामने आई है.
इंटरव्यू में 80 अंक बढ़वाने के बदले मिले पांच लाख
सीआईडी की ओर से अदालत में बताया गया कि ब्रज कुमार राम ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया कि आदित्य पांडेय के कहने पर उन्होंने जेपीएससी सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य से संपर्क किया था. आरोप है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू में अभ्यर्थी मनीष कुमार के 80 अंक बढ़वाए गए. इसके बाद मनीष कुमार का चयन डीएसपी पद पर हो गया. इस काम के बदले ब्रज कुमार राम को आदित्य पांडेय से पांच लाख रुपये मिलने की बात जांच रिपोर्ट में दर्ज है.
15 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी होती थी सेटिंग!
सीआईडी की केस डायरी में मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी के कथित स्वीकारोक्ति बयान का भी उल्लेख है. उसके अनुसार, 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू में कुछ अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए जेपीएससी के अधिकारियों और सदस्यों से संपर्क किया गया था.
अभय तिवारी के कथित बयान के मुताबिक, डीएसपी रॉबिन कुमार, शैलेश सिन्हा, मनीष कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार रजक और दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी गौतम कुमार रवि समेत पांच अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई गई थी. इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 15 लाख रुपये लेने की बात सामने आई है. जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के हिस्से की रकम धर्मेंद्र कुमार के माध्यम से और डॉ. अजीता भट्टाचार्य के हिस्से की रकम उनके पीए ब्रज कुमार राम को दी जाती थी.
सीडीपीओ परीक्षा में चार अभ्यर्थियों की हुई थी सेटिंग
ब्रज कुमार राम के खिलाफ जांच में सीडीपीओ परीक्षा से जुड़ा एक और गंभीर आरोप सामने आया है. अदालत में सीआईडी की ओर से बताया गया कि ब्रज कुमार राम ने अपने कथित बयान में कहा कि आदित्य पांडेय के माध्यम से सीडीपीओ परीक्षा में चार अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई गई थी. इसके लिए प्रति अभ्यर्थी 20 लाख रुपये की रकम तय होने की बात कही गई. जांच के अनुसार, चारों अभ्यर्थी बाद में सफल भी हुए. इनमें प्रमोद पाठक का नाम भी शामिल है.
बिनसिस टेक्नोलॉजी को काम दिलाने में ब्रज की भूमिका
सीआईडी ने अदालत को बताया कि ब्रज कुमार राम की भूमिका केवल अभ्यर्थियों की सेटिंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनपर बिनसिस टेक्नोलॉजी के निदेशक अरुण कुमार के संपर्क में रहने और जेपीएससी की परीक्षा कराने का काम दिलाने में मदद करने का भी आरोप है. जांच के अनुसार, रवि कुमार उर्फ रवि मास्टर और धर्मेंद्र कुमार के माध्यम से बिनसिस टेक्नोलॉजी को जेपीएससी की परीक्षा से संबंधित काम दिलाने की कोशिश की गई थी.
आरोप है कि ब्रज कुमार राम, अरुण कुमार और सनंद प्रकाश 25 दिसंबर 2025 को मिजोरम के आइजोल गए थे. वहां तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते से मुलाकात कर परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कराने की योजना थी. हालांकि, मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद कथित तौर पर अध्यक्ष के निर्देश पर उनकी पत्नी को 2.50 लाख रुपये नकद दिए गए.
सीडीआर से अहम खुलासे
सीआईडी ने अदालत में बताया कि ब्रज कुमार राम के जब्त मोबाइल फोन के विश्लेषण में दिसंबर 2025 की आइजोल यात्रा और 2.50 लाख रुपये के नकद भुगतान से संबंधित जानकारी मिली है. एक अन्य आरोपी के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप संदेशों में भी बिनसिस और वित्तीय लेनदेन का उल्लेख होने की बात कही गई है.
सफल अभ्यर्थियों से संपर्क का भी दावा
सीआईडी ने अदालत को बताया कि ब्रज कुमार राम के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) में अरुण कुमार, बिनसिस टेक्नोलॉजी, परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार और अन्य संबंधित लोगों से बातचीत के संकेत मिले हैं. जांच में 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में सफल छह अभ्यर्थियों के मोबाइल और ओटीआर विवरण का भी ब्रज कुमार राम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से मिलान किए जाने की बात कही गई है. सीआईडी का दावा है कि सह-आरोपियों के बयान, मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल और बैंक खातों से संबंधित जांच एक-दूसरे को पुष्ट करते हैं.
ब्रज कुमार राम ने जमानत में क्या दलील दी?
ब्रज कुमार राम की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. उनका नाम प्राथमिकी में नहीं है और उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है. बचाव पक्ष ने कहा कि वह केवल जेपीएससी सदस्य के निजी सहायक के रूप में काम कर रहे थे.
परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने में उनका कोई अधिकार नहीं था. उनकी ओर से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं, कई फ्रैक्चर और सर्जरी का हवाला देते हुए जमानत देने तथा बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजने की मांग भी की गई. वहीं, सीआईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ब्रज कुमार राम की भूमिका के समर्थन में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय साक्ष्य मौजूद हैं.
अदालत ने क्यों खारिज की जमानत?
29 सितंबर को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि उपलब्ध केस डायरी और जांच सामग्री से ब्रज कुमार राम की कथित भूमिका केवल उनके पद तक सीमित नहीं दिखती. अदालत ने सह-आरोपियों के बयान, सीडीआर विश्लेषण, मोबाइल से प्राप्त डिजिटल सामग्री, बिनसिस से जुड़े लेनदेन और अभ्यर्थियों की कथित सेटिंग से संबंधित तथ्यों पर विचार किया.
अदालत के अनुसार, मामला सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में कथित संगठित हेराफेरी से जुड़ा है. ऐसी गतिविधियां परीक्षा की निष्पक्षता, योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार और भर्ती प्रक्रिया में लोगों के भरोसे को प्रभावित करती हैं. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 22(बी) के तहत जमानत की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होने की बात कहते हुए ब्रज कुमार राम की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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