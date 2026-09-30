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5 लाख रुपये लेकर बढ़वाए 80 अंक, 20-20 लाख में हुई सीडीपीओ परीक्षा में सेटिंग, जेपीएससी एग्जाम्स गड़बड़ी में बड़े खुलासे

रांचीः जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अभ्यर्थियों की सेटिंग से जुड़े मामले में सीआईडी की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. जेपीएससी सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य के तत्कालीन निजी सहायक (पीए) ब्रज कुमार राम की भूमिका को लेकर अदालत में पेश केस डायरी में पैसे के लेनदेन, इंटरव्यू में अंक बढ़वाने, अभ्यर्थियों की सेटिंग और परीक्षा कराने वाली एजेंसी को काम दिलाने से जुड़े आरोपों का जिक्र है.

ब्रज कुमार राम की जमानत याचिका खारिज

रांची के एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत ने 29 सितंबर 2026 को ब्रज कुमार राम की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ मामला केवल जेपीएससी सदस्य का पीए होने के आधार पर नहीं है, बल्कि जांच में परीक्षा में सेटिंग और कथित हेराफेरी में उनकी भूमिका से संबंधित सामग्री सामने आई है. अदालत में सीआईडी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, ब्रज कुमार राम ने कथित तौर पर एक अभ्यर्थी के इंटरव्यू में 80 अंक बढ़वाने के बदले पांच लाख रुपये प्राप्त किए थे. इसके अलावा सीडीपीओ परीक्षा में चार अभ्यर्थियों की सेटिंग के लिए प्रति अभ्यर्थी 20 लाख रुपये लेने की बात भी जांच में सामने आई है.

इंटरव्यू में 80 अंक बढ़वाने के बदले मिले पांच लाख

सीआईडी की ओर से अदालत में बताया गया कि ब्रज कुमार राम ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया कि आदित्य पांडेय के कहने पर उन्होंने जेपीएससी सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य से संपर्क किया था. आरोप है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू में अभ्यर्थी मनीष कुमार के 80 अंक बढ़वाए गए. इसके बाद मनीष कुमार का चयन डीएसपी पद पर हो गया. इस काम के बदले ब्रज कुमार राम को आदित्य पांडेय से पांच लाख रुपये मिलने की बात जांच रिपोर्ट में दर्ज है.

15 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी होती थी सेटिंग!

सीआईडी की केस डायरी में मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी के कथित स्वीकारोक्ति बयान का भी उल्लेख है. उसके अनुसार, 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू में कुछ अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए जेपीएससी के अधिकारियों और सदस्यों से संपर्क किया गया था.

अभय तिवारी के कथित बयान के मुताबिक, डीएसपी रॉबिन कुमार, शैलेश सिन्हा, मनीष कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार रजक और दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी गौतम कुमार रवि समेत पांच अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई गई थी. इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 15 लाख रुपये लेने की बात सामने आई है. जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के हिस्से की रकम धर्मेंद्र कुमार के माध्यम से और डॉ. अजीता भट्टाचार्य के हिस्से की रकम उनके पीए ब्रज कुमार राम को दी जाती थी.

सीडीपीओ परीक्षा में चार अभ्यर्थियों की हुई थी सेटिंग

ब्रज कुमार राम के खिलाफ जांच में सीडीपीओ परीक्षा से जुड़ा एक और गंभीर आरोप सामने आया है. अदालत में सीआईडी की ओर से बताया गया कि ब्रज कुमार राम ने अपने कथित बयान में कहा कि आदित्य पांडेय के माध्यम से सीडीपीओ परीक्षा में चार अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई गई थी. इसके लिए प्रति अभ्यर्थी 20 लाख रुपये की रकम तय होने की बात कही गई. जांच के अनुसार, चारों अभ्यर्थी बाद में सफल भी हुए. इनमें प्रमोद पाठक का नाम भी शामिल है.

बिनसिस टेक्नोलॉजी को काम दिलाने में ब्रज की भूमिका

सीआईडी ने अदालत को बताया कि ब्रज कुमार राम की भूमिका केवल अभ्यर्थियों की सेटिंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनपर बिनसिस टेक्नोलॉजी के निदेशक अरुण कुमार के संपर्क में रहने और जेपीएससी की परीक्षा कराने का काम दिलाने में मदद करने का भी आरोप है. जांच के अनुसार, रवि कुमार उर्फ रवि मास्टर और धर्मेंद्र कुमार के माध्यम से बिनसिस टेक्नोलॉजी को जेपीएससी की परीक्षा से संबंधित काम दिलाने की कोशिश की गई थी.

आरोप है कि ब्रज कुमार राम, अरुण कुमार और सनंद प्रकाश 25 दिसंबर 2025 को मिजोरम के आइजोल गए थे. वहां तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते से मुलाकात कर परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कराने की योजना थी. हालांकि, मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद कथित तौर पर अध्यक्ष के निर्देश पर उनकी पत्नी को 2.50 लाख रुपये नकद दिए गए.

सीडीआर से अहम खुलासे