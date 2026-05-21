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लखनऊ में शिया धर्मगुरुओं की हुंकार, हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

दरअसल विवाद की मुख्य वजह रूमी दरवाजा के पास हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर बनाई जा रही पार्किंग और सामने विकसित की गई लजीज गली है. धर्मगुरुओं का आरोप है कि यह पूरा इलाका हेरिटेज और धार्मिक महत्व का क्षेत्र है, जहां इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हैं.

बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. धर्मगुरुओं ने कहा कि ट्रस्ट के अधीन आने वाली ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की रक्षा के लिए लखनऊ का शिया समाज सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेगा.

बैठक में हुसैनाबाद ट्रस्ट के कार्यों, धरोहरों के संरक्षण और ट्रस्ट की कार्यशैली को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

लखनऊ: छोटा इमामबाड़ा में हुसैनाबाद ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में लखनऊ के प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना कल्बे सिब्तैन नूरी समेत बड़ी संख्या में उलेमा, वकील और रॉयल फैमिली के सदस्य शामिल हुए.

मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि नवाबों ने अवध में इमामबाड़ों का निर्माण मजलिस, मातम, जुलूस और नोहा खानी के लिए कराया था, न कि पार्किंग और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए. उन्होंने कहा कि यदि यहां पार्किंग बनेगी, तो अय्याशी और असामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे इमामबाड़ों की पवित्रता प्रभावित होगी.

उन्होंने बताया कि पिछले दिनों वह स्वयं निर्माण स्थल का दौरा करने पहुंचे थे और निर्माण कार्य रुकवाया था. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद धर्मगुरु और शिया समुदाय के लोग निर्माणाधीन पार्किंग स्थल का दौरा करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.

बैठक में छोटे इमामबाड़े के सामने हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा भी जोरशोर से उठा. वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह लोग अपने निजी घरों पर कब्जे को लेकर आक्रोशित हो जाते हैं, उसी तरह धार्मिक स्थलों के सामने हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ भी समाज को एकजुट होना होगा. प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई.

हुसैनाबाद ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर लखनऊ में अहम बैठक. (ईटीवी भारत)

मौलाना कल्बे जव्वाद ने पुराने आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जब बड़ा इमामबाड़ा के गेट पर ताला लगाया गया था, तब महिलाओं ने लगातार 50 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था.

उन्होंने कहा कि उस समय शासन-प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के कार्यों की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें शिया धर्मगुरु, वकील, प्रतिष्ठित नागरिक और रॉयल फैमिली के सदस्य शामिल होंगे, लेकिन आज तक वह कमेटी नहीं बनाई गई.

वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने लजीज गली को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बताया कि शिया समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने लजीज गली में 30 दुकानों की मांग की थी। मौलाना ने कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाना चाहिए.

उन्होंने रॉयल फैमिली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब निजी हिस्सेदारी का मामला होता है तो विरोध होता है, लेकिन धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों पर कब्जे के समय खामोशी दिखाई जाती है. उन्होंने कहा कि अब सभी को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर धरोहरों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा.

बैठक में यह भी बताया गया कि पार्किंग निर्माण और अन्य मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है. धर्मगुरुओं ने साफ कहा कि एक तरफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और दूसरी तरफ शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा, ताकि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की मूल पहचान सुरक्षित रह सके.