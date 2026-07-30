केशवरायपाटन में हादसा: उद्घाटन से पहले विद्युत ग्रेड में करंट से मासूम की मौत, धरने पर बैठे ग्रामीण
केशवरायपाटन में विद्युत ग्रिड परिसर में करंट लगने से चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ धरना दिया.
Published : July 30, 2026 at 10:53 PM IST
बूंदी: केशवरायपाटन क्षेत्र में गुरुवार शाम विद्युत ग्रिड परिसर में हुई एक दर्दनाक घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. ग्रिड परिसर में करंट लगने से चार वर्षीय मासूम आशिक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. बिलखती मां अपने बेटे के शव को गोद में लेकर विद्युत ग्रिड के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गई, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए. कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग को लेकर देर रात तक धरना जारी रहा. सूचना के बावजूद समय पर विद्युत विभाग के अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों का आक्रोश और बढ़ गया.
केशवरायपाटन थाना के सहायक उपनिरीक्षक हरिशंकर शर्मा ने बताया कि गांव में हाल ही में विद्युत ग्रिड का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, जबकि कुछ सिविल कार्य अभी भी जारी था. गुरुवार को ठेकेदार के मजदूर परिसर में काम कर रहे थे. मजदूर विक्रम बंजारा का चार वर्षीय पुत्र आशिक भी अपनी मां के साथ वहीं मौजूद था. खेलते-खेलते वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उधर ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही विद्युत ग्रेड का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया.
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देर रात तक जारी रहा धरना: घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण ग्रिड परिसर पहुंच गए. गांव के पूर्व सरपंच भेरूलाल ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद विद्युत विभाग को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. इससे लोगों में भारी नाराजगी फैल गई और परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मासूम के शव को ग्रिड के मुख्य द्वार पर रख धरना शुरू कर दिया. लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 20 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की. सूचना पर विद्युत विभाग के अधिकारी और केशवरायपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश कर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन लोग कार्रवाई और मुआवजे के ठोस आश्वासन पर अड़े रहे. देर रात तक बातचीत का दौर चलता रहा.
विभाग की नहीं, ठेकेदार की लापरवाही: उधर, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता जे.के. अग्रवाल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा विभाग की बजाय ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम प्रतीत होता है. ग्रिड का मुख्य कार्य पूरा हो चुका था और शेष सिविल कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था. मजदूरों के उपयोग के लिए एक अस्थायी विद्युत वायर से सप्लाई ली गई थी, जिससे मोबाइल भी चार्ज किए जा रहे थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वही वायर बीच से कटा हुआ था और उसे छूने से मासूम करंट की चपेट में आ गया.
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