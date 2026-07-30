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केशवरायपाटन में हादसा: उद्घाटन से पहले विद्युत ग्रेड में करंट से मासूम की मौत, धरने पर बैठे ग्रामीण

आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ धरना दिया. ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: केशवरायपाटन क्षेत्र में गुरुवार शाम विद्युत ग्रिड परिसर में हुई एक दर्दनाक घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. ग्रिड परिसर में करंट लगने से चार वर्षीय मासूम आशिक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. बिलखती मां अपने बेटे के शव को गोद में लेकर विद्युत ग्रिड के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गई, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए. कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग को लेकर देर रात तक धरना जारी रहा. सूचना के बावजूद समय पर विद्युत विभाग के अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों का आक्रोश और बढ़ गया. केशवरायपाटन थाना के सहायक उपनिरीक्षक हरिशंकर शर्मा ने बताया कि गांव में हाल ही में विद्युत ग्रिड का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, जबकि कुछ सिविल कार्य अभी भी जारी था. गुरुवार को ठेकेदार के मजदूर परिसर में काम कर रहे थे. मजदूर विक्रम बंजारा का चार वर्षीय पुत्र आशिक भी अपनी मां के साथ वहीं मौजूद था. खेलते-खेलते वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उधर ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही विद्युत ग्रेड का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया. इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़: हाईटेंशन तार टूटकर झोपड़ी पर गिरा, खेत पर सो रही सास-बहू की करंट से मौत