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सैफई में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा- मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे, अब दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे

सैफई में अखिलेश पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इटवा में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा का पक्ष रखा. वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयानों को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. इससे पहले सैफई हवाई पट्टी पर उनका एयरक्राफ्ट उतरा. हवाई पट्टी पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इटावा में डिप्टी सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

अखिलेश यादव के गांव सैफई में पहुंचे डिप्टी सीएम ने उन पर चुटकी लेते हुए कहा कि सपा सुप्रीमो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके ट्वीट कर देते हैं. वहीं वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के अखिलेश यादव के दावे पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे.