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महिला आरक्षण और सीटें 50% बढ़ाने के प्रस्ताव पर केशव ने जताया पीएम मोदी का आभार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण और लोकसभा-विधानसभा की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने और संसद और विधानसभा में अपनी भागीदारी बढ़ाने का मौका देगा.

विपक्ष पर बरसे: शनिवार को उपमुख्यमंत्री आवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने 27 नवंबर को 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है. यह देश में महिलाओं को अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलने के रास्ते में रुकावट डाली है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद भी जिन दलों ने इसका विरोध किया, उन्हें महिलाएं याद रखेंगी.

अब 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ लागू करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है.- केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, यूपी



यूपी में सीटों की संख्या: उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्ताव के आधार पर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 से बढ़कर 120 और विधानसभा की सीटें 403 से बढ़कर करीब 605 हो सकती हैं. यानी प्रदेश को 40 नए सांसद और लगभग 202 नए विधायक मिलेंगे. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे महिलाओं के लिए करीब 40 लोकसभा और 202 विधानसभा सीटें आरक्षित करने का अवसर मिलेगा. आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी हिस्सा मिलेगा.

केशव प्रसाद मौर्य ने जताया पीएम मोदी का आभार (Photo Credit: ETV Bharat)





राज्यों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखने का प्रस्ताव: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन की नई व्यवस्था को वर्ष 2051 तक स्थिर रखने का प्रस्ताव है. इससे राज्यों के बीच संसद में प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात बना रहेगा. जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, उनके हितों पर भी असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कांग्रेस और सपा से अपील की कि वे महिला आरक्षण विधेयक का विरोध छोड़कर इसका समर्थन करें. उन्होंने कहा कि अगर ये दल विधेयक का समर्थन करते हैं तो शायद आने वाली पीढ़ी उन्हें माफ कर दे. उन्होंने विपक्ष से 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने में सहयोग करने की अपील की. डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु के जरिए देश की सुरक्षा मजबूत हुई है. इस दौरान उन्होंने परिवारवाद की राजनीति का अंत होने की बात भी कही.

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