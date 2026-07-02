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केशव प्रसाद मौर्य का दावा: 2027 में फिर यूपी में खिलेगा कमल, अखिलेश यादव अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा लें

खतरे में सपा का अस्तित्व- बीजेपी ( Photo Credit: ETV Bharat )