केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- "आजम खान पर कोर्ट के फैसले को राजनीतिक उत्पीड़न कहना न्याय प्रणाली पर हमला"

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- "आजम खान पर कोर्ट के फैसले को राजनीतिक उत्पीड़न कहना न्याय प्रणाली पर हमला"
अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार. कहा- आजम खान पर कोर्ट के फैसले को राजनीतिक उत्पीड़न कहना संविधान पर हमला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:33 PM IST
लखनऊ: रामपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर एक बयान दिया था. उनके इस बयान पर अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजम खान के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न बताया था. इस पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के फैसलों को राजनीतिक उत्पीड़न कहना देश की पूरी न्याय प्रणाली पर सीधा हमला है.
मुस्लिम तुष्टीकरण और राजनीतिक मजबूरी में रामपुर गए अखिलेश: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का रामपुर जेल जाकर आजम खान से मिलना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. उनका यह कदम महज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उनकी एक बड़ी विवशता को दर्शाता है. जब आजम खान को सच में सपा और अखिलेश यादव की जरूरत थी, तब पूरी पार्टी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं. अब जब रामपुर और पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सक्रिय हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है.
कानून से ऊपर कोई नहीं, संविधान की बात करने वाले उठा रहे सवाल: केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की दोहरी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह मंचों से संविधान और लोकतंत्र की बातें करते हैं. लेकिन जैसे ही अदालत का फैसला उनके किसी साथी के खिलाफ आता है, वह तुरंत पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देने लगते हैं. लोकतंत्र में कानून की नजर में सब बराबर हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता. अदालत के फैसलों का सम्मान करना हर नागरिक और जननेता की जिम्मेदारी है.
न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाना लोकतंत्र को कमजोर करना है: डिप्टी सीएम ने साफ किया कि कानून का राज और न्यायपालिका की आजादी ही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत हैं. राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन अदालतों के फैसलों को राजनीतिक साजिश बताना बेहद गलत है. ऐसे बयान देकर अदालत की साख पर सवाल उठाना सीधे-सीधे संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है. जनता सब देख रही है और समझ रही है कि कौन संविधान का सम्मान करता है और कौन राजनीति कर रहा है.
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