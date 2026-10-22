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केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- "आजम खान पर कोर्ट के फैसले को राजनीतिक उत्पीड़न कहना न्याय प्रणाली पर हमला"

केशव प्रसाद मौर्य बोले- ओवैसी के डर से अखिलेश यादव को याद आए आजम खान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: रामपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर एक बयान दिया था. उनके इस बयान पर अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजम खान के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न बताया था. इस पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के फैसलों को राजनीतिक उत्पीड़न कहना देश की पूरी न्याय प्रणाली पर सीधा हमला है.

मुस्लिम तुष्टीकरण और राजनीतिक मजबूरी में रामपुर गए अखिलेश: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का रामपुर जेल जाकर आजम खान से मिलना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. उनका यह कदम महज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उनकी एक बड़ी विवशता को दर्शाता है. जब आजम खान को सच में सपा और अखिलेश यादव की जरूरत थी, तब पूरी पार्टी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं. अब जब रामपुर और पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सक्रिय हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है.