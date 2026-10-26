फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान: अयोध्या-काशी की तर्ज पर विकसित होगा संकिसा, बनेगा नया कॉरिडोर
संकिसा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बौद्ध स्तूप पर पूजा की और अयोध्या-काशी की तर्ज पर संकिसा कॉरिडोर बनाने की बड़ी घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:43 PM IST
फर्रुखाबाद/मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार दोपहर फर्रुखाबाद जिले के संकिसा में बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में संकिसा के विकास और इसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने की योजनाओं पर बात की.
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या और काशी की तर्ज पर संकिसा का भी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने संकिसा को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और यहां कॉरिडोर बनाने की घोषणा की.
ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप में पूजा-अर्चना के बाद की परिक्रमा: बुद्ध महोत्सव में पहुंचने के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप परिसर गए. वहां मौजूद बौद्ध भिक्षुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई. पूजा पूरी होने के बाद डिप्टी सीएम ने स्तूप की परिक्रमा की और आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की मांगों को सुना और संकिसा के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी.
संकिसा में बनेगा कॉरिडोर, सड़क को फोरलेन करने की योजना: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संकिसा को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके तहत संकिसा तक पहुंचने वाली मौजूदा दो लेन की सड़क को चौड़ा करके फोरलेन करने की योजना है. इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहां पहुंचने में सुविधा होगी. इसके साथ ही स्तूप के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा.
मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी के विस्तार पर भी जोर: डिप्टी सीएम ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मोहम्मदाबाद स्थित हवाई पट्टी के विस्तार की बात भी कही. उन्होंने कहा कि हवाई पट्टी का विकास होने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बढ़ सकती है. इससे संकिसा आने वाले लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. मौर्य ने कहा कि भविष्य में संकिसा आने पर उन्हें पड़ोसी जिले की हवाई पट्टी पर उतरने के बजाय सीधे मोहम्मदाबाद में उतरने की सुविधा मिल सके, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे.
विधानसभा और पंचायत चुनाव को लेकर भी बोले केशव मौर्य: बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा और पंचायत चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी और पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतेगी. पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा तैयार है, हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद: बुद्ध महोत्सव के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी मौजूद रहीं. डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान संकिसा के धार्मिक और पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आए. अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित योजनाओं की औपचारिक मंजूरी, बजट और कार्ययोजना पर नजर रहेगी.
मैनपुरी में केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र के जसराजपुर में चल रहे चार दिवसीय अभिधम्म कार्यक्रम के तीसरे दिन शिरकत की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में बूथ कब्जाने और गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीते जाते थे. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म होने के बाद सपा की चुनावी जीत की संभावनाएं कम हो गई हैं और सत्ता से बाहर रहने के कारण पार्टी परेशान है.
2027 में भाजपा की सरकार बनने का दावा: वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनावी संस्थाओं पर धांधली के आरोप लगने पर जिम्मेदार लोगों को जेल भेजने संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर भी केशव मौर्य ने पलटवार किया. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी और सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा. उन्होंने वर्ष 2029 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनने का भरोसा जताया. वहीं, एक नवंबर को प्रस्तावित इंडी गठबंधन की महारैली पर उन्होंने कहा कि गठबंधन छोटी रैली करे या बड़ी, उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा.
राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना: केशव मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन देश के खिलाफ साजिश करने या अराजकता फैलाने वालों को सफलता नहीं मिलेगी. राहुल गांधी के मानहानि मामले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत से राहत मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को जनता स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने दावा किया कि जनता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसके लिए माफ नहीं करेगी. उनके इन बयानों के केंद्र में विपक्षी दलों की राजनीति और आगामी चुनावों को लेकर भाजपा का रुख रहा.
बौद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर की योजना: बौद्ध तीर्थस्थलों के विकास पर बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने संकिसा समेत प्रमुख बौद्ध स्थलों के कायाकल्प की योजना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा को जोड़कर एक विशेष कॉरिडोर विकसित करने की योजना है. इसका उद्देश्य क्षेत्र के बौद्ध तीर्थस्थलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बौद्ध स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
विपश्यना केंद्र और पाली भाषा संस्थान पर भी चर्चा: उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विपश्यना केंद्र स्थापित करने की मांग पर भी काम करने की बात कही. उन्होंने पाली भाषा संस्थान की स्थापना से जुड़ी मांग का भी उल्लेख किया. संकिसा स्तूप को लेकर चल रहे विवाद के संदर्भ में उन्होंने हिंदू और बौद्ध अनुयायियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार दोनों समुदायों के बीच किसी भी तरह का टकराव रोकने के लिए प्रयास कर रही है.
पीओके में तिरंगा फहराने का दावा: कश्मीर के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. उन्होंने दावा किया कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में भी तिरंगा फहराया जाएगा. इस बयान के जरिए उन्होंने कश्मीर को लेकर भाजपा के रुख को दोहराया. उन्होंने देश की एकता और अखंडता से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.
जेएनयू में नारेबाजी पर सख्त कार्रवाई की बात: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में उमर खालिद के समर्थन में हुई नारेबाजी और पोस्टर विवाद पर भी केशव मौर्य ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देशविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उपमुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्ती बरतने की बात कही. उनके दौरे के दौरान राजनीतिक बयानबाजी के साथ बौद्ध तीर्थस्थलों के विकास और सामाजिक सौहार्द के मुद्दे भी चर्चा में रहे.
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