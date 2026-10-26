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फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान: अयोध्या-काशी की तर्ज पर विकसित होगा संकिसा, बनेगा नया कॉरिडोर

संकिसा में बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद/मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार दोपहर फर्रुखाबाद जिले के संकिसा में बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में संकिसा के विकास और इसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने की योजनाओं पर बात की.

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या और काशी की तर्ज पर संकिसा का भी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने संकिसा को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और यहां कॉरिडोर बनाने की घोषणा की.

फर्रुखाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Video Credit: ETV Bharat) ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप में पूजा-अर्चना के बाद की परिक्रमा: बुद्ध महोत्सव में पहुंचने के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप परिसर गए. वहां मौजूद बौद्ध भिक्षुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई. पूजा पूरी होने के बाद डिप्टी सीएम ने स्तूप की परिक्रमा की और आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की मांगों को सुना और संकिसा के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी. संकिसा में बनेगा कॉरिडोर, सड़क को फोरलेन करने की योजना: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संकिसा को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके तहत संकिसा तक पहुंचने वाली मौजूदा दो लेन की सड़क को चौड़ा करके फोरलेन करने की योजना है. इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहां पहुंचने में सुविधा होगी. इसके साथ ही स्तूप के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा. मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी के विस्तार पर भी जोर: डिप्टी सीएम ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मोहम्मदाबाद स्थित हवाई पट्टी के विस्तार की बात भी कही. उन्होंने कहा कि हवाई पट्टी का विकास होने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बढ़ सकती है. इससे संकिसा आने वाले लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. मौर्य ने कहा कि भविष्य में संकिसा आने पर उन्हें पड़ोसी जिले की हवाई पट्टी पर उतरने के बजाय सीधे मोहम्मदाबाद में उतरने की सुविधा मिल सके, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे. विधानसभा और पंचायत चुनाव को लेकर भी बोले केशव मौर्य: बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा और पंचायत चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी और पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतेगी. पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा तैयार है, हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद: बुद्ध महोत्सव के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी मौजूद रहीं. डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान संकिसा के धार्मिक और पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आए. अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित योजनाओं की औपचारिक मंजूरी, बजट और कार्ययोजना पर नजर रहेगी. मैनपुरी में केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र के जसराजपुर में चल रहे चार दिवसीय अभिधम्म कार्यक्रम के तीसरे दिन शिरकत की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में बूथ कब्जाने और गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीते जाते थे. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म होने के बाद सपा की चुनावी जीत की संभावनाएं कम हो गई हैं और सत्ता से बाहर रहने के कारण पार्टी परेशान है.