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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले; "अखिलेश यादव गिरगिट की रंग बदलते हैं"

आगरा कॉलेज के सामने से हटेगी मजार? डिप्टी सीएम ने प्रशासन को दिए निर्देश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को ताजनगरी आगरा पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में सबसे पहले भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की. इसके पश्चात जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश भी दिए. 'गिरगिट' की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश: मीडिया से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किए. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से बाहर होने के कारण बेहद बेचैन नजर आ रहे हैं. डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो उन्होंने सिर्फ नीला गमछा पहना है, 2027 तक वह इतने रंग बदलेंगे कि गिरगिट भी शरमा जाएगा. मौर्य के अनुसार अखिलेश कभी लाल टोपी, कभी जालीदार टोपी तो कभी रामभक्त बनने का ढोंग करते हैं. आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य: अखिलेश यादव पर साधा निशाना (Video Credit: ETV Bharat)