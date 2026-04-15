डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले; "अखिलेश यादव गिरगिट की रंग बदलते हैं"
आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को 'गिरगिट' की तरह रंग बदलने वाला बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 9:57 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 10:04 PM IST
आगरा: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को ताजनगरी आगरा पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में सबसे पहले भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की. इसके पश्चात जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश भी दिए.
'गिरगिट' की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश: मीडिया से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किए. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से बाहर होने के कारण बेहद बेचैन नजर आ रहे हैं. डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो उन्होंने सिर्फ नीला गमछा पहना है, 2027 तक वह इतने रंग बदलेंगे कि गिरगिट भी शरमा जाएगा. मौर्य के अनुसार अखिलेश कभी लाल टोपी, कभी जालीदार टोपी तो कभी रामभक्त बनने का ढोंग करते हैं.
पेंशन वृद्धि और विकास का विजन: डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा मतलब विकास और अपराध से मुक्ति है. उन्होंने बताया कि 2017 से पहले यूपी में विधवा और निराश्रित पेंशन महज 300 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है. पीएम मोदी के 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने के लिए सीएम योगी 'विकसित यूपी' पर तेजी से काम कर रहे हैं. आगरा को उन्होंने सरकार के लिए एक विशिष्ट जिला बताया.
अतिक्रमण पर कार्रवाई: आगरा की समस्याओं के समाधान के लिए गोवंश सेवा और चरागाहों को कब्जा मुक्त करने का अभियान जारी है. चरागाह की जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर वहां नेपियर घास उगाई जा रही है ताकि पशुओं को हरा चारा मिल सके. मजार विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आगरा कॉलेज के सामने स्थित मजार को हटाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में दोनों पक्षों से वार्ता कर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात: आगरा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए यमुना नदी पर रबड़ डैम बनाने की पुरानी मांग पर अधिकारियों को प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा गया है. साथ ही, क्रिकेटर दीप्ति शर्मा की उपलब्धि को देखते हुए शहर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं. सिविल एयरपोर्ट का काम भी प्रगति पर है और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को परेशान न करने की चेतावनी दी गई है. 2027 में यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया.
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