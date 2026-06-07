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फिरोजाबाद में केशव प्रसाद ने सपा मुखिया पर बोला हमला, अखिलेश विपक्ष में बैठने लायक नहीं, काशी-मथुरा में जल्द बनेगा भव्य मंदिर

फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव का PDA फर्जी है. उनके पीडीए का असली नाम परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं हैं. साथ ही कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया और अब मथुरा और काशी की बारी है. केशव प्रसाद मौर्य रविवार को फिरोजाबाद में थे, जहां उन्होंने लोकमाता और पुण्यश्लोका के नाम से जानी जाने वालीं अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित किया. डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरह लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भगवान शिव की भक्त थीं और उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुननिर्माण कराया, उसी तरह केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार काम कर रही है.