फिरोजाबाद में केशव प्रसाद ने सपा मुखिया पर बोला हमला, अखिलेश विपक्ष में बैठने लायक नहीं, काशी-मथुरा में जल्द बनेगा भव्य मंदिर
कहा- लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के सपनों को साकार कर रही है सरकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 7:06 PM IST
फिरोजाबाद: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव का PDA फर्जी है. उनके पीडीए का असली नाम परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं हैं. साथ ही कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया और अब मथुरा और काशी की बारी है.
#Live: फिरोजाबाद में 'लोकमाता’ अहिल्याबाई होल्कर जी के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में संबोधन...— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) June 7, 2026
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केशव प्रसाद मौर्य रविवार को फिरोजाबाद में थे, जहां उन्होंने लोकमाता और पुण्यश्लोका के नाम से जानी जाने वालीं अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित किया. डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरह लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भगवान शिव की भक्त थीं और उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुननिर्माण कराया, उसी तरह केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार काम कर रही है.
कहा कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो विपक्ष वाले पूछते थे कि अयोध्या में आखिर मंदिर कब बनेगा? अब अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है. काशी में भी ऐसा कॉरिडोर बन चुका है, जहां एक लाख लोग एक साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं. यहां मंदिर की जमीन पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है. यह मामला कोर्ट में लंबित है. इसी तरह मथुरा में भी जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद का निर्माण मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कराया है. यह मामला भी कोर्ट में लंबित है.
इस मौके पर यूपी सरकार के टूरिज्म मंत्री जयवीर सिंह ने भी लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को सनातन की संरक्षक बताया और कहा कि जब उन्हें पर्यटन मंत्रालय मिला तो उन्होंने मैनपुरी में पहली प्रतिमा अहिल्याबाई होल्कर की लगवाने के काम किया था. यह भी कहा कि प्रदेश में तेजी के साथ मंदिरों का विकास हो रहा है. सरकार अहिल्याबाई होल्कर के सपनों को साकार कर रही है.
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