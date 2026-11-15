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2027 चुनाव को लेकर केशव मौर्य की हुंकार, बोले- बरेली की सभी नौ सीटों पर खिलाना है कमल

केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : मनोहर भूषण इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामाजिक समरसता कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बरेली की सभी नौ विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराने का लक्ष्य लेकर काम करने की अपील की. उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला.

कार्यक्रम में आयोजक बहोरन लाल मौर्य ने बड़ी माला पहनाकर केशव मौर्य का स्वागत किया. धौराटांडा से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भी उनका अभिनंदन किया. उन्हें तस्वीर और भगवान राम, सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा भेंट की गई. मंच पर सांसद छत्रपाल गंगवार, वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार, विधायक डॉ. डीसी वर्मा, संजीव अग्रवाल, राघवेंद्र शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. हालांकि मंच पर भुजेंद्र गंगवार को काफी देर तक बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली और वह इंतजार करते नजर आए.