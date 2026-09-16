अखिलेश के सवाल पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार
कहा-आजमगढ़ में भाजपा जीत का सिक्सर लगाएगी और प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में आएंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 6:34 PM IST
आजमगढ़: जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार आजमगढ़ में भाजपा जीत का सिक्सर लगाएगी और प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी.
दरअसल, केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को आजमगढ़ के गंभीरपुर स्थित अवधेश कुमार मौर्य के आवास पहुंचे थे. इसके बाद बरदह के जिवली गांव में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के आवास पहुंचे और उनकी दिवंगत माता को श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की.
UPI पर टैक्स लगाए जाने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने इसे फर्जी दुष्प्रचार बताया और कहा कि जिस आदेश को लेकर प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. वहीं गोंडा के मुकेश साहनी हत्याकांड के बाद संजय निषाद और माता प्रसाद पांडेय की मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नेताओं की मुलाकात को अलग राजनीतिक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए.
आजमगढ़ में लगातार भाजपा का कमल नहीं खिलने के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा “अब तो खिलेगा” उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर भाजपा नहीं जीत सकी, उसका आजमगढ़ की जनता ‘ब्याज के साथ हिसाब’ करेगी.
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