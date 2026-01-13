ETV Bharat / state

ये क्या बोल गए डिप्टी CM केशव मौर्य, क्यों कह दिया अपोजिशन का बिगड़ गया मानसिक संतुलन, जानें सब कुछ

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उन्नाव में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद पर विपक्ष पर जोरदार हमला किया. ( ETV Bharat )

उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दौरे के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. इसी कारण सपा के नेता ऊल-जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तीखा हमला बोला. (ETV Bharat) केशव मौर्य ने कहा कि बिहार में मिली पराजय से समाजवादी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों से भटक कर अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है. डिप्टी सीएम ने कहाकि अखिलेश यादव को भली-भांति पता है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और 2017 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई थी. इसी कारण अखिलेश यादव के मन में हमेशा एक भय बना रहता है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का कोई मजबूत नेता उभरे. केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा अगड़ा, पिछड़ा और दलित समाज की त्रिवेणी है, जिसमें सभी वर्गों को समान सम्मान और अवसर मिलता है. ऐसे में जब भी ओबीसी समाज का कोई नेता आगे बढ़ता है, तो सपा को उससे घृणा और नफरत होने लगती है और वह अनर्गल बयान देने लगती है.