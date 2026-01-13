ये क्या बोल गए डिप्टी CM केशव मौर्य, क्यों कह दिया अपोजिशन का बिगड़ गया मानसिक संतुलन, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहाकि विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है.
उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दौरे के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.
समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. इसी कारण सपा के नेता ऊल-जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं.
केशव मौर्य ने कहा कि बिहार में मिली पराजय से समाजवादी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों से भटक कर अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है.
डिप्टी सीएम ने कहाकि अखिलेश यादव को भली-भांति पता है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और 2017 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई थी. इसी कारण अखिलेश यादव के मन में हमेशा एक भय बना रहता है.
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का कोई मजबूत नेता उभरे.
केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा अगड़ा, पिछड़ा और दलित समाज की त्रिवेणी है, जिसमें सभी वर्गों को समान सम्मान और अवसर मिलता है. ऐसे में जब भी ओबीसी समाज का कोई नेता आगे बढ़ता है, तो सपा को उससे घृणा और नफरत होने लगती है और वह अनर्गल बयान देने लगती है.
भाजपा की नीतियों को सामाजिक समरसता से जोड़ते हुए उन्होंने कहाकि पार्टी सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर चल रही है.
पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उनका यह पीडीए फॉर्मूला कहां था.
उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में सपा कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी और आज जनता को गुमराह करने के लिए नए-नए नारे गढ़ रही है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि वास्तविकता यह है कि भाजपा सरकार ने ही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ठोस योजनाओं के माध्यम से काम किया है.
उन्नाव में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए केशव मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए.
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार और ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में जनता एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताएगी और विपक्ष की राजनीति को करारा जवाब देगी.
