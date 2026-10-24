राहुल गांधी के सवाल पूछने पर भाजपा को क्यों हो रही है परेशानी? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साधा निशाना
झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राहुल गांधी के सवाल पूछने पर बीजेपी क्यों परेशान हो रही है. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : October 24, 2026 at 7:55 PM IST
देवघर: शनिवार को देवघर परिसदन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने राहुल गांधी के सवाल उठाने के अधिकार का समर्थन किया और भाजपा पर आम जनता के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया.
जनता के मताधिकार पर भाजपा का हमला
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज आम जनता अपने वोट के अधिकार के माध्यम से वार्ड पार्षद से लेकर सांसद तक का चुनाव करती है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जनता के इसी अधिकार को छीनना चाहती है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के अधिकारों की रक्षा करना बेहद जरूरी है.
1 नवंबर की रैली को मजबूत बनाने का आह्वान
आगामी 1 नवंबर को प्रस्तावित रैली का जिक्र करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि इसे सफल और मजबूत बनाने के लिए देवघर से भी विधायक और कार्यसमिति के नेता दिल्ली पहुंचेंगे. उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि जनता से सीधा संबंध स्थापित करने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से पैदल यात्रा की. इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने लोगों के साथ मजबूत जुड़ाव बनाया, जिसका असर कांग्रेस की राजनीतिक मजबूती के रूप में भी देखने को मिला है.
विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना
केशव महतो कमलेश ने साफ कहा कि राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाना उनका अधिकार है. ऐसे में यदि वे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह जनता के मुद्दों को उठाए और सरकार से जवाब मांगे.
निशिकांत दुबे के आरोप निराधार, 2029 में जवाब देगी जनता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह महसूस होने लगा है कि उसकी सच्चाई जनता के सामने आने लगी है. इसी वजह से पार्टी के नेता बेवजह के आरोप लगा रहे हैं. प्रदीप यादव ने दावा किया कि अब आम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उसके कामकाज से परिचित हो चुके हैं. जनता वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी.
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बाइट: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस।
बाइट: प्रदीप यादव, विधायक, कांग्रेस।