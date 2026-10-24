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राहुल गांधी के सवाल पूछने पर भाजपा को क्यों हो रही है परेशानी? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साधा निशाना

केशव महतो कमलेश ( Etv Bharat )

देवघर: शनिवार को देवघर परिसदन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने राहुल गांधी के सवाल उठाने के अधिकार का समर्थन किया और भाजपा पर आम जनता के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया.

जनता के मताधिकार पर भाजपा का हमला