ETV Bharat / state

निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस रेस! पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को 24 जनवरी तक निकाय चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की शार्ट लिस्टेड सूची भेजने के दिए निर्देश!!

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को निर्देश जारी किए हैं.

Jharkhand civic body elections
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 21, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव भले ही पार्टी के आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन्हें बहुत गंभीरता से ले रही है. कांग्रेस यह सुनिश्चित करने में लगी है कि पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग वार्ड पार्षद, नगर पंचायतों और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव लड़ें और जीतें. इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलों के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को निर्देश जारी किए हैं.

अपने निर्देशों में, केशव महतो कमलेश ने सभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को अपने-अपने जिलों से सबसे योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने और 24 जनवरी तक उनके नाम मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उन्होंने सभी जिला कांग्रेस पॉलिटिकल कमेटी को सहमति बनने के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बात का पूरा ख्याल रखें कि संभावित प्रत्याशी के कांग्रेस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर सोच क्या रही है, वह पार्टी के प्रति कितना समर्पित रहा है. संभावित प्रत्याशी ने पिछले तीन सालों में पार्टी कार्यक्रमों में भागीदारी कैसी निभाई.

केशव महतो कमलेश ने आगे कहा कि प्रदेश मुख्यालय ने सभी जिला कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को यह भी निर्देश दिया है कि जहां भी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक से ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं और सहमति नहीं बन पा रही है, तो वे सबसे योग्य उम्मीदवारों की सूची मुख्यालय भेजें ताकि मुख्यालय स्तर पर उचित फैसला लिया जा सके.

झारखंड में 9 नगर निगमों, 19 नगर पंचायतों और 20 नगर परिषदों के वार्ड पार्षदों, अध्यक्षों और मेयरों के चुनाव जल्द ही होने की उम्मीद है. राज्य निर्वाचन आयोग शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में व्यस्त है. वहीं दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद, झारखंड की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों की जीत सुनिश्चित करके शहर की सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हैं.

यह भी पढ़ें:

झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद SIR होने की संभावना, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा चुनाव आयोग

रांची मेयर सीट को लेकर कांग्रेस झामुमो में तकरार की संभावना! दोनों पार्टी की महापौर पद पर नजर

झारखंड में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति

TAGGED:

JHARKHAND MUNICIPAL ELECTIONS
JHARKHAND CONGRESS
नगर निकाय चुनाव
केशव महतो कमलेश
JHARKHAND CIVIC BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.