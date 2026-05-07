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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नवनियुक्त उपाध्यक्षों में बांटी जवाबदेही, संगठन को धारदार बनाने पर अधिक जोर

झारखंड प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने निर्देश दिया है कि सभी प्रदेश उपाध्यक्ष अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव तक पूरे साल कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों एवं अभियानों की योजना बनायेंगे तथा उन्हें सभी स्तरों (अर्थात लोकसभा स्तर से लेकर गांव/नगरपालिका, वार्ड स्तर तक) पर क्रियान्वित करेंगे.

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एआईसीसी द्वारा अधिसूचित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं समितियों के बीच महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का आवंटन कर दिया है. इसकी जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि इस बार पद के साथ साथ कांग्रेस ने हर पदाधिकारी की जवाबदेही भी तय कर दी है.

यह कार्य संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों एवं डीसीसी उपाध्यक्षों के साथ समन्वय से किया जाएगा. सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों को संबंधित प्रभाग की जेपीसीसी Campaign Committee द्वारा उन मुद्दों एवं एजेंडों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिन पर अभियान चलाया जाना है.

समाज के सभी वर्गों के बीच पहुंच जरुरी

उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य समाज के सभी वर्गों के बीच कांग्रेस पार्टी की पहुंच के विस्तार में सहयोग करेंगे तथा राज्यभर में सामान्य रूप से एवं विशेष रूप से उनके नाम के समक्ष उल्लेखित प्रभागों में अभियानों की योजना बनाएंगे. यह कार्य झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों तथा संबंधित प्रभाग के वरिष्ठ नेताओं के साथ निकट समन्वय से किया जाएगा. जिसमें बंधु तिर्की-दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, शहजादा अनवर-संथाल परगना प्रमंडल, केएन त्रिपाठी-पलामू प्रमंडल, संजय लाल पासवान-कोल्हान प्रमंडल, अंबा प्रसाद-उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इन्हें मिले प्रभार

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एसआईआर (SIR) प्रक्रियाओं की निकटता से निगरानी के लिए प्रमण्डलवार जिम्मेदारी भी सौंपी है. जिसमें डॉ. प्रदीप कुमार बलमुचू-संथाल परगना प्रमण्डल, सांसद सुखदेव भगत- कोल्हान प्रमण्डल, पूर्व सांसद डॉ. अजय कुमार-उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव-पलामू प्रमण्डल, राजेश ठाकुर-दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल में SIR को लेकर अपनी रणनीति बनायेंगे और उसे धरातल पर उतारेंगे. एसआईआर के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीसीसी एवं डीसीसी के उपाध्यक्षों को एसआईआर समिति के सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा.

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