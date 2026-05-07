प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नवनियुक्त उपाध्यक्षों में बांटी जवाबदेही, संगठन को धारदार बनाने पर अधिक जोर
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नवनियुक्त उपाध्यक्षों के बीच जवाबदेही बांट दी है.
Published : May 7, 2026 at 5:52 AM IST
रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एआईसीसी द्वारा अधिसूचित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं समितियों के बीच महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का आवंटन कर दिया है. इसकी जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि इस बार पद के साथ साथ कांग्रेस ने हर पदाधिकारी की जवाबदेही भी तय कर दी है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा दी गई जिम्मेदारी इस प्रकार है-
प्रदेश उपाध्यक्ष
- मंजूर अंसारी - प्रभारी राजमहल लोकसभा क्षेत्र
- सुल्तान अहमद खान - प्रभारी दुमका लोकसभा क्षेत्र
- गुंजन सिंह - प्रभारी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र
- भीम कुमार - प्रभारी चतरा लोकसभा क्षेत्र
- मणिशंकर - प्रभारी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र
- प्रदीप तुलस्यान - प्रभारी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र
- कुमार जयमंगल - प्रभारी धनबाद लोकसभा क्षेत्र
- नमन बिक्सल कोंगाड़ी - प्रभारी रांची लोकसभा क्षेत्र
- सतीश पॉल मुंजनी - प्रभारी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र
- कालीचरण मुंडा - प्रभारी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र
- डॉ. राजेश गुप्ता छोटू - प्रभारी खूंटी लोकसभा क्षेत्र
- अशोक चौधरी - प्रभारी लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र
- सुरेश बैठा - प्रभारी पलामू लोकसभा क्षेत्र
- राजेश कच्छप- प्रभारी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र
- अभिलाष साहू - प्रभारी विभाग एवं प्रकोष्ठ
- दयामनी बारला - प्रभारी विभाग एवं प्रकोष्ठ
पार्टी के अभियानों की योजना बनायेंगे पदाधिकारी
झारखंड प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने निर्देश दिया है कि सभी प्रदेश उपाध्यक्ष अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव तक पूरे साल कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों एवं अभियानों की योजना बनायेंगे तथा उन्हें सभी स्तरों (अर्थात लोकसभा स्तर से लेकर गांव/नगरपालिका, वार्ड स्तर तक) पर क्रियान्वित करेंगे.
समन्वय के साथ किए जाएंगे पार्टी के लिए कार्य
यह कार्य संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों एवं डीसीसी उपाध्यक्षों के साथ समन्वय से किया जाएगा. सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों को संबंधित प्रभाग की जेपीसीसी Campaign Committee द्वारा उन मुद्दों एवं एजेंडों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिन पर अभियान चलाया जाना है.
समाज के सभी वर्गों के बीच पहुंच जरुरी
उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य समाज के सभी वर्गों के बीच कांग्रेस पार्टी की पहुंच के विस्तार में सहयोग करेंगे तथा राज्यभर में सामान्य रूप से एवं विशेष रूप से उनके नाम के समक्ष उल्लेखित प्रभागों में अभियानों की योजना बनाएंगे. यह कार्य झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों तथा संबंधित प्रभाग के वरिष्ठ नेताओं के साथ निकट समन्वय से किया जाएगा. जिसमें बंधु तिर्की-दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, शहजादा अनवर-संथाल परगना प्रमंडल, केएन त्रिपाठी-पलामू प्रमंडल, संजय लाल पासवान-कोल्हान प्रमंडल, अंबा प्रसाद-उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इन्हें मिले प्रभार
प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एसआईआर (SIR) प्रक्रियाओं की निकटता से निगरानी के लिए प्रमण्डलवार जिम्मेदारी भी सौंपी है. जिसमें डॉ. प्रदीप कुमार बलमुचू-संथाल परगना प्रमण्डल, सांसद सुखदेव भगत- कोल्हान प्रमण्डल, पूर्व सांसद डॉ. अजय कुमार-उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव-पलामू प्रमण्डल, राजेश ठाकुर-दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल में SIR को लेकर अपनी रणनीति बनायेंगे और उसे धरातल पर उतारेंगे. एसआईआर के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीसीसी एवं डीसीसी के उपाध्यक्षों को एसआईआर समिति के सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा.
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