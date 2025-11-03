ETV Bharat / state

पलामू कांग्रेस में क्या सब कुछ सही? किसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष

पलामू: झारखंड में पलामू क्षेत्र फिलहाल राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है. पलामू में कांग्रेस को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. कांग्रेस पलामू में पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है लेकिन इन कार्यक्रमों में नेताओं की मौजूदगी को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं.

ताजा मामला पलामू में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर है. शहादत दिवस पर जिले में दो कार्यक्रम आयोजित हुए थे. एक कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित हुआ था जबकि दूसरा कार्यक्रम कांग्रेस के जिला कार्यालय में आयोजित हुआ. वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव के दौरान 6 से अधिक चेहरे सामने आये थे. पहली बार कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में किसी महिला का चयन हुआ है और उन्हें कमान सौंपी गई है.

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बयान (Etv Bharat)

पार्टी में अनुशासनहीनता करने वालों पर होगी कार्रवाई

पलामू कांग्रेस को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि आलाकमान ने जिसका मनोनयन किया है, उसे मानना ही होगा. जो चयन हुआ है वह सही हुआ है, सभी को समझना होगा और जो अनुशासनहीनता का काम करेगा, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा. एक्शन के लिए पूर्व मंत्री सह विधायक रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कमेटी भी बनाई गई है. अनुशासन समिति सभी तरह की बातों को समझेगी.