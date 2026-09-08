अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के आंदोलन कर रही है बीजेपी: केशव महतो कमलेश
छात्रों के मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन को लेकर केशव महतो कमलेश ने झारखंड बीजेपी को आड़े हाथों लिया है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 6:20 PM IST
रांची: छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन को झारखंड कांग्रेस ने बेतुका बताया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुए दर्ज मुकदमा को वापस लेने का आग्रह कांग्रेस ने भी किया है लेकिन इस आंदोलन में जो उपद्रवी तत्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने की है.
सरकार ने छात्रों की मानी जायज मांग: केशव महतो कमलेश
ईटीवी भारत से बात करते हुए केशव महतो कमलेश ने बताया कि जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उस समय उनकी जो भी जायज मांगी थीं, मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को माना और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, वह किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं. जहां तक उनके केस वापस करने की मांग हैं, हम लोगों ने भी इस संबंध में मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि जो छात्र हैं, उनके ऊपर दर्ज मुकदमे हटा लिए जाए लेकिन जो असामाजिक तत्व छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाना चाहते थे, अशांति फैलाना चाहते थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
केंद्र से झारखंड के हित के बारे में बात करें बीजेपी नेता: कांग्रेस
कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश ने बताया कि जिनको लेकर आंदोलन हो रहा है, वह चुप और शांत हैं और मुख्यमंत्री पर भरोसा कर रहे हैं और जो जांच चल रही है, सरकार के द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वे संतुष्ट हैं. इस मामले में हर दिन, जो कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही है, वह सब कोई जान रहा है, ऐसे में इसे लेकर आंदोलन करना ठीक नहीं. बीजेपी को तो चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर झारखंड का जो वाजिब हक है 1,36000 करोड़ का बकाया उसका क्या हुआ? उस विषय पर बात करनी चाहिए.
अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए आंदोलन कर रही है बीजेपी
झारखंड बीजेपी को खान एवं खनिज मामले में, जो राजस्व हानि राज्य को उठानी पड़ेगी, उस पर बात करनी चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि झारखंड के विकास के हित में काम हो सकें, लेकिन बीजेपी यह नहीं करके सिर्फ अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रही है.
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