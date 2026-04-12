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कांग्रस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली रवाना, आलाकमान के साथ बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों का नाम होगा फाइनल

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का नाम तय करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली रवाना हो गए हैं.

KESHAV MAHATO KAMLESH
अभिलाष साहू और केशव महतो कमलेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 5:11 PM IST

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रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. लगभग 20 महीने बाद भी नई प्रदेश कमेटी न बन पाने के कारण पुरानी कमेटी से काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब जल्द ही नई टीम घोषित होने की उम्मीद जगी है.

केशव महतो कमलेश दिल्ली रवाना, सूची लेकर आलाकमान से करेंगे चर्चा

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शनिवार को नई प्रदेश कमेटी के संभावित सदस्यों की सूची लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए. उनके साथ पार्टी के ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू भी दिल्ली गए हैं. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस बार पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से नई कमेटी गठित की जा रही है. उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और सभी जिलाध्यक्षों से रायशुमारी और सहमति के बाद ही नामों की सूची तैयार की गई है.

केशव महतो कमलेश और अभिलाष साहू का बयान (ETV Bharat)

कल के राजू के साथ मंथन, फिर आलाकमान को सौंपेंगे फाइनल लिस्ट

केशव महतो कमलेश ने बताया कि रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी राजू के साथ विस्तृत बैठक की जाएगी, जिसमें नई कमेटी के सदस्यों पर गहन मंथन होगा. इसके बाद फाइनल सूची पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महीने (अप्रैल 2026) तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी.

“जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी”

दिल्ली के साथ गए ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू ने कहा कि राज्य के सभी सीनियर नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से विस्तृत रायशुमारी के बाद ही नई कमेटी बनाई जा रही है. अभिलाष साहू ने जोर देकर कहा कि इस बार राहुल गांधी के विजन के अनुरूप “जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी” के सिद्धांत पर कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कही.

केशव महतो कमलेश को 16 अगस्त 2024 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. तब से अब तक नई प्रदेश कमेटी गठित नहीं हो पाई थी और पुरानी कमेटी से ही पार्टी का कामकाज चल रहा था. अब लगभग 20 महीने बाद नई कमेटी बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है.

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