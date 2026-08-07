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केस्को ने तैयार की हाईटेक लैब; ट्रांसफॉर्मर, केबल व स्मार्ट मीटर की होगी टेस्टिंग, उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ

कानपुर : गर्मी के सीजन में बिजली कटौती से छुटकारा पाने के लिये कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) ने हाईटेक लैब तैयार की है. लैब में अब मिनटों में ट्रांसफॉर्मर, केबल, मीटर व स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग की जा सकेगी. खास बात यह भी है कि इस लैब में टेस्ट होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी से भी टेस्ट कराए जाएंगे और दोनों ही रिपोर्ट्स का मिलान होगा.

केस्को एमडी नेहा जैन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

केस्को की ओर से लैब में डाटा एनालिसिस, उपकरणों की जानकारी व गुणवत्ता को पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग भी किया जाएगा. केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि पहली बार कानपुर में हाईटेक लैब तैयार हुई है. जिसमें ट्रांसफॉर्मर, मीटर, वायर्स आदि अन्य उपकरणों की जांच करेंगे. उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा. जिससे उनके प्रयोग के दौरान किसी तरह की दिक्कतें न हों. इसका सीधा लाभ शहर के सात लाख से अधिक पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा.