केस्को ने तैयार की हाईटेक लैब; ट्रांसफॉर्मर, केबल व स्मार्ट मीटर की होगी टेस्टिंग, उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि पहली बार कानपुर में हाईटेक लैब तैयार हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:08 PM IST
कानपुर : गर्मी के सीजन में बिजली कटौती से छुटकारा पाने के लिये कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) ने हाईटेक लैब तैयार की है. लैब में अब मिनटों में ट्रांसफॉर्मर, केबल, मीटर व स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग की जा सकेगी. खास बात यह भी है कि इस लैब में टेस्ट होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी से भी टेस्ट कराए जाएंगे और दोनों ही रिपोर्ट्स का मिलान होगा.
केस्को की ओर से लैब में डाटा एनालिसिस, उपकरणों की जानकारी व गुणवत्ता को पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग भी किया जाएगा. केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि पहली बार कानपुर में हाईटेक लैब तैयार हुई है. जिसमें ट्रांसफॉर्मर, मीटर, वायर्स आदि अन्य उपकरणों की जांच करेंगे. उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा. जिससे उनके प्रयोग के दौरान किसी तरह की दिक्कतें न हों. इसका सीधा लाभ शहर के सात लाख से अधिक पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा.
हाईटेक लैब के प्रभारी व ओएसडी देवेंद्र वर्मा ने बताया कि लैब में 25 केवीए से लेकर 1000 केवीए के ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट किया जा सकेगा. एक छत के नीचे कई तरह की आधुनिक तकनीकों वाली मशीनों से जब परीक्षण होंगे और रिजल्ट आएगा तो एआई की मदद से उसकी पूरी जांच कर लेंगे.
उन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई कमी सामने आएगी, तो संबंधित वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि जब अच्छी गुणवत्ता की केबल लगी होगी, ट्रांसफॉर्मर की जांच होगी तो उससे सबस्टेशंस की बाधाएं दूर होंगी. उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक बिजली मिलेगी.
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