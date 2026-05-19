ETV Bharat / state

कानपुर में केस्को का 30 जून तक लगेंगे मेगा कैंप, लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) ने शहर में उपभोक्ताओं की बिलिंग समस्याओं के समाधान के लिए 30 जून तक मेगा कैंप शुरू किए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: केस्को सब-स्टेशनों पर 30 जून तक लगेंगे मेगा कैंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए अब कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से मेगा कैंप का आयोजन शुरू कर दिया गया है. ये विशेष कैंप अब कानपुर शहर में विभिन्न सब-स्टेशनों पर आगामी 30 जून तक नियमित रूप से लगेंगे.

कानपुर में केस्को की एमडी नेहा जैन ने बताया कि शहर में लगातार उपभोक्ताओं की बिलिंग को लेकर कई तरह की गंभीर समस्याएं सामने आ रही थीं. इन सभी शिकायतों का निदान समय से हो जाए, इसके लिए हमने आगामी 30 जून तक कैंप लगाने का यह फैसला लिया है.

जानकारी देतीं केस्को की एमडी नेहा जैन. (Video Credit: ETV Bharat)

जीनस कंपनी के एक्सपर्ट्स करेंगे समाधान: इन मेगा कैंपों में केस्को के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही मीटर निर्माता जीनस कंपनी के भी तकनीकी एक्सपर्ट्स मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे. जो भी उपभोक्ता अपनी शिकायतें लेकर इन कैंपों में पहुंचेंगे, उनकी दिक्कतों का मौके पर ही त्वरित समाधान हो सके, इसके कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. केस्को एमडी नेहा जैन ने यह भी कहा कि सभी उपभोक्ता अपने बिजली बिल को लेकर अपने चालू मोबाइल नंबर को रिकॉर्ड में जरूर अपडेट करा लें. इससे डिजिटल माध्यम से उपभोक्ताओं को उनका मासिक बिजली बिल समय रहते आसानी से प्राप्त हो सकेगा.

भीषण गर्मी में बिजली देने के लिए केस्को तैयार: केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि शहर में अब जहां लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली की सप्लाई डिमांड भी काफी ज्यादा सामने आ रही है. उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि केस्को ने भीषण गर्मी में नागरिकों को अधिक से अधिक बिजली देने के लिए अपनी ओर से सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर रखी हैं. आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए ट्रॉली ट्रांसफॉमर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही तकनीकी टीमों को कम से कम शटडाउन लेने के निर्देश दिए गए हैं. शहर में जहां पर भी पुराने और जर्जर बिजली के खंभे थे, वहां पर नए खंभे भी लगा दिए गए हैं.

फॉल्ट की शिकायत पर तुरंत पहुंचेगी टीम: उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1912 समेत अन्य महत्वपूर्ण टोल-फ्री नंबर्स भी मुख्यालय स्तर पर लगातार पूरी तरह एक्टिव मोड में रखे गए हैं. अगर कहीं पर भी लोकल फॉल्ट की शिकायत आ रही है, तो संबंधित क्षेत्र के SDO स्तर से लेकर गैंगमैन की पूरी टेक्निकल टीम तुरंत मौके पर पहुंच रही है. इसके साथ ही केस्को प्रबंधन ने शहर के सभी जागरूक नागरिकों से यह भावुक अपील भी की है कि वे घरों में बेवजह बिजली को बिल्कुल भी खर्च न करें. राष्ट्र हित और बिजली संकट से बचने के लिए जितनी जरूरत हो, उतनी ही बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करें.'

यह भी पढ़ें- बिजनौर में नाबालिग के धर्म परिवर्तन का मामला; परिजनों ने SP से की मुलाकात, घर वापसी की मांग

TAGGED:

MD NEHA JAIN KESCO
KANPUR ELECTRICITY BILLING ISSUE
KESCO HELPLINE 1912
GENUS COMPANY EXPERT
KESCO KANPUR MEGA CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.