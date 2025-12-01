ETV Bharat / state

कानपुर में अब बिजली फॉल्ट, शार्ट-सर्किट और अघोषित कटौती से मिलगी राहत, केस्को ने किया ये काम

कानपुर: कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से राहतभरी खबर सामने आई है. पहली बार केस्को की ओर से शहर में बिजली चोरी रोकने, जर्जर पोल्स पर तारों का मकड़जाल खत्म करने समेत अन्य बाधाओं को दूर करने के मकसद से 1800 किलोमीटर एरिया में अंडर ग्राउंड केबलिंग की गई है. केस्को का दावा है कि अब शहर में बिजली की सप्लाई हर दिन 23:30 घंटे दी जा रही है. अभी तक फाल्ट्स की समस्या और अन्य कारणों से शहर में 6-7 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही थी.

केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, कानपुर में गर्मी से लेकर बारिश और सर्दी तक उपभोक्ताओं की एक बड़ी दिक्कत थी कि फाल्ट्स बहुत होते हैं. जब इनकी स्टडी हुई तो सामने आया खम्भों पर तार की वजह से समस्या आ रही थी. जिससे बिजली चोर कई बार फाल्ट्स का एक बड़ा कारण बनते थे. कहीं से भी तारों को ब्रेक करके समस्या खड़ी कर देते थे. हालांकि अब काकदेव, शास्त्रीनगर, दबौली, नौबस्ता, किदवई नगर, फूलबाग, रामादेवी, लाल बंगला, गुमटी नंबर 5, विकास नगर, कल्याणपुर और अन्य क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड केबलिंग से ये दिक्कतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और उपभोक्ताओं को खूब लाइट मिलेगी.

ट्रैफिक संचालन बेहतर होगा, हादसे रुकेंगे: केस्को एमडी ने बताया, अक्सर ही ये शिकायतें विभिन्न सबस्टेशन पर आतीं थी कि तारों की वजह से यातायात प्रभावित होता था. मगर अब जमीन के नीचे केबलिंग होने से यातायात से जुड़ी भी कोई रुकावट नहीं होगी. शहर में बिजली से होने वाले हादसे भी कम हो जायेंगे, क्योंकि जब केबलिंग सड़क के अंदर रहेगी तो उस लाइन से कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर पायेगा. अगर कोई फाल्ट होता भी है तो केस्को कर्मी मौके पर पहुंचकर उसे जल्द से जल्द ठीक भी कर देंगे. उपभोक्ता लाइट से संबंधित कोई परेशानी होने पर 1912 डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.