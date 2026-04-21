कानपुर में रूफटॉप सोलर पर केस्को और नेडा का फोकस, सूबे में शहर से सूर्य रथ शुरू का आगाज, हर घर सोलर अभियान तेज
शहर में अधिक से अधिक रूफटॉप सोलर लग सके. इसके लिए लोगों को किया जाएगा जागरुक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:45 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश में पहली बार कानपुर शहर से ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम (सीएपी) की शुरुआत हो गई. इस कार्यक्रम का आयोजन यूपी नेडा के सहयोग से नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानि एनएसईएफआई और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट आरएमआई की ओर से किया गया. इसका कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना है. साथ ही आम लोगों तक इसकी पहुंच भी बढ़ानी है.
हरी झंडी दिखाकर सोलर रथ को किया रवाना
कार्यक्रम में बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार, सीडीओ दीक्षा जैन और आलोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक नेडा राकेश पांडेय मौजूद रहे. इस मौके पर यूपी नेडा की ओर से सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता अभियानों की विस्तृत जानकारी दी गई. उन्होंने बताया यह पहल शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने, आमजनों को योजना से जोड़ने तथा उनके बिजली बिल में अच्छी खासी कमी लाने के उद्देश्य से शुरू हुई है. भाजपा विधायक नीलिमा कटियार, सीडीओ दीक्षा जैन समेत अन्य अफसरों ने हरी झंडी दिखाकर सोलर रथ को रवाना भी किया.
लोगों को मिलेगी रूफटॉप सोलर की जानकारी: सीडीओ दीक्षा जैन ने कहा, मौजूदा समय में केस्को के पास सात लाख से अधिक पंजीकृत उपभोक्ता हैं. अगर उपभोक्ता चाहें तो वह अपने घर पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं. जिससे उन्हें कई फायदे होंगे. बिजली के बिल को लेकर जो उपभोक्ताओं को बहुत अधिक दौड़भाग करनी पड़ती है, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. बोलीं, अब यह रथ कानपुर में गली-गली घूमेगा और आमजन को जागरूक करेगा.
केस्को, नेडा, विकास भवन से ले सकते जानकारी: सीडीओ ने कहा, जो उपभोक्ता रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह केस्को के मुख्यालय, नेडा आफिस और विकास भवन से आकर जानकारी ले सकते हैं. आवेदन के दौरान जो पंजीकृत वेंडर्स हैं, उनसे उन्हें पूरी योजना के विषय में जानकारी मिल जाएगी. आवेदन करने के बाद उपभोक्ताओं को अच्छी खासी राशि छूट के रूप में वापस भी मिल जाती है.
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