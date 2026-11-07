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अब 2 मिनट में पकड़ी जाएगी बिजली मीटर की खराबी!, जानिए कैसे?

समस्या का समाधान कैसे? ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: अक्सर ही कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) के अफसर उपभोक्ताओं के मीटर तेज या सही ढंग से न चलने की समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते थे. कंप्लेन दर्ज करने के बाद कर्मी शिकायतकर्ता के घर पहुंचते थे, फिर वहां चेक मीटर लगाया जाता था. इसके 15 दिनों बाद मीटर की रीडिंग का कंपेरीजन हो पाता था. मगर, अब इस झंझट से पूरी तरह निजात मिलने का दावा किया जा रहा है.

केस्को बिजली मीटर खराब होने पर क्या करें (Video Credit: ETV Bharat) समस्या का समाधान कैसे?: केस्को की ओर से सभी सब स्टेशंस में एक्यू चेक डिवाइस पहुंचा दी गई है. जिसकी मदद से महज दो से तीन मिनट के अंदर अफसर या कर्मी ये पता लगा लेंगे कि उपभोक्ता के घरों पर मीटर तेज, सही या धीमा चल रहा है.