अब 2 मिनट में पकड़ी जाएगी बिजली मीटर की खराबी!, जानिए कैसे?
'एक्यू चेक डिवाइस' से होगी बिजली मीटर की जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:40 AM IST
कानपुर: अक्सर ही कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) के अफसर उपभोक्ताओं के मीटर तेज या सही ढंग से न चलने की समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते थे. कंप्लेन दर्ज करने के बाद कर्मी शिकायतकर्ता के घर पहुंचते थे, फिर वहां चेक मीटर लगाया जाता था. इसके 15 दिनों बाद मीटर की रीडिंग का कंपेरीजन हो पाता था. मगर, अब इस झंझट से पूरी तरह निजात मिलने का दावा किया जा रहा है.
समस्या का समाधान कैसे?: केस्को की ओर से सभी सब स्टेशंस में एक्यू चेक डिवाइस पहुंचा दी गई है. जिसकी मदद से महज दो से तीन मिनट के अंदर अफसर या कर्मी ये पता लगा लेंगे कि उपभोक्ता के घरों पर मीटर तेज, सही या धीमा चल रहा है.
इस डिवाइस की मदद से मीटर संबंधी शिकायतों का समाधान एक सप्ताह के अंदर किया जा सकेगा. इसमें विभागीय कर्मियों को बहुत अधिक मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जबकि अभी तक जो चेक मीटर लगाए जाते थे, उसमें 15 दिनों का समय लग जाता था.- मिथिलेश यादव, एक्सईएन
शिकायत कैसे करें?: ऐसे उपभोक्ता जिन्हें मीटर संबंधी शिकायतें हैं, वह 1912 पर या हेल्पडेस्क पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक्सईएन मिथिलेश यादव ने बताया कि एक्यू चेक डिवाइस से हम एक ओर जहां मीटर का कुल करंट दर्ज करते हैं, वहीं दूसरी ओर परिसर में कितना करंट का उपयोग किया गया, इसका मिलान कर लेते हैं. साथ ही वोल्टेज की जानकारी भी मिल जाती है. करंट और वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन की मदद से मीटर की पूरी जानकारी सामने आ जाती है. इसका बाकायदा हम प्रिंट भी ले सकते हैं. जब उपभोक्ता के सामने एक्यू चेक डिवाइस से कर्मी मीटर की जांच करेंगे, तो उपभोक्ताओं को भी कोई दिक्कत नहीं होगी.
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