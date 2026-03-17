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LPG ने रुलाया, केरोसिन बनेगा सहारा! यूपी में 2020 से बंद है डिपो, जानिए क्या है सरकार का नया प्लान

लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया, पिछले दिनों सरकार की तरफ से केरोसिन डिपो के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है. लखनऊ डीएसओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि 2020 में केरोसिन वितरण बंद कर दिया गया था जिसके बाद से केरोसिन के डिपो निष्क्रिय हैं. शासन से जैसा निर्देश मिलेगा हम आगे वैसे ही काम करेंगे, फिलहाल हमें केरोसीन के वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

2020 से बंद है केरोसिन की बिक्री : उत्तर प्रदेश में केरोसिन का वितरण 2020 में बंद कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश के पास केरोसिन वितरण का कोई तंत्र नहीं है. लखनऊ में 11 केरोसिन के डिपो थे जहां से सरकारी राशन की दुकान पर तेल भेजा जाता था. 2020 के बाद से ये इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो गया. डिपो बंद पड़े हुए हैं.

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रणवीर प्रसाद ने बताया, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 8000 किलो लीटर केरोसिन ऑयल आवंटित किया है. सभी जिलों से केरोसिन डिपो के बारे में मांगी गई जानकारी भी प्राप्त हो गई है. उत्तर प्रदेश में एलपीजी को लेकर स्थिति घबराने वाली नहीं है. जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी. केरोसीन वितरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

लखनऊ : एलपीजी (LPG) क्राइसिस के बीच आम जनता अब विकल्प के तौर पर इंडक्शन, भट्टी व चूल्हे को प्रयोग कर रही है. केंद्र सरकार ने 8000 किलो लीटर केरोसिन (मिट्टी का तेल) उत्तर प्रदेश को आवंटित किया है. वहीं जिला स्तर पर मिट्टी के तेल के डिपो के बारे में मांगी गई जानकारी भी उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दी गई है. अब सरकार केरोसिन ऑयल को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है.

केरोसिन वितरण का नहीं है कोई तंत्र : प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रणवीर प्रसाद ने बताया, विभाग के पास केरोसिन वितरण का कोई तंत्र नहीं है. पहले सरकारी राशन की दुकान (कोटा) पर केरोसिन का तेल मिलता था. लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और बिजली गांव तक पहुंची. इसके बाद सरकार ने फैसला लेते हुए मिट्टी के तेल की सप्लाई बंद कर दी. सप्लाई नहीं होने से यह पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई. अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करना विभाग के लिए चुनौती है.

सप्लाई की अपेक्षा डिमांड अधिक : डीएसओ विजय कुमार सिंह ने बताया, एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित नहीं है. सिर्फ एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित है. पहले राजधानी लखनऊ में एक दिन में 40000 गैस सिलेंडर की अपूर्ति होती थी. यह अपूर्ति आज भी निरंतर जारी है. लोगों में डर है कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो पहले से स्टोर कर रखे सिलेंडर का यूज कर सकेंगे. जिससे सप्लाई की अपेक्षा डिमांड अधिक बढ़ गई है.

गैस एजेंसी के बाहर लगी लाइन. (Photo Credit; ETV Bharat)

पढ़िए आम पब्लिक क्या कहती है...

राजकुमार ने बताया, एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. ऐसे में विकल्प के तौर पर अगर सरकार द्वारा केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाता है, तो एक रास्ता खुलेगा. मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोप खरीदने पड़ेंगे. अभी तो यह हालत है कि सुबह 8:00 बजे से लाइन में लगे हैं लेकिन 12:00 बजे तक हमें गैस नहीं मिली और अभी-अभी यह जानकारी मिली है कि आज गैस की गाड़ी नहीं आ रही.

विवेक का कहना है कि जहां एक ओर गैस नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी ओर इंडक्शन की कीमतें आसमान छू रही हैं. बाजार में इंडक्शन लेने गए तो 2700 का इंडक्शन 4000 रुपये में बिक रहा है. लोग अब अंगीठी और भट्टी खरीद रहे हैं, जिससे कि उन्हें खाना मिल सके. यदि ऐसी ही समस्या बनी रही तो सरकार द्वारा केरोसिन उपलब्ध कराने का फैसला सही रहेगा. इससे कम से कम लोग अपने घर पर खाना तो बना सकेंगे.

मंजू सिंह का कहना है कि सरकार मिट्टी का तेल अगर उपलब्ध कराएगी तो स्टोप व दिए (डिब्बी) भी उपलब्ध कराने होंगे. क्योंकि आज के समय में ना ही बाजार में आसानी से मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोप मिलते हैं और ना ही अब नई पीढ़ी को मिट्टी के तेल से जलने वाली डिब्बी बनाने की आदत रह गई है. ऐसे में मिट्टी के तेल का प्रयोग करने के लिए सरकार को स्टोप उपलब्ध कराने होंगे. साथ ही नई पीढ़ी को डिब्बी बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी.

गैस की किल्लत नहीं तो केरोसिन का आवंटन क्यों? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने बताया, सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित है. सवाल यह उठता है कि अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित नहीं है तो फिर सरकार मिट्टी के तेल का आवंटन क्यों कर रही है. जब तक किसी समस्या को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक उसका समाधान कैसे किया जाएगा. सरकार को आम जनता के लिए जिम्मेदारी से विचार करने की जरूरत है.

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