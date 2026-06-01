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केरल की तूफानी हवाओं ने मोड़ा रुख, आंधी बिजली के साथ मध्य प्रदेश में लैंड करेगा मानसून

मध्य प्रदेश निकला केरल से मानसून. राजधानी भोपाल समेत 47 जिलों में ओला और बारिश का रेड अलर्ट. आंधी, बारिश और बिजली की चेतावनी.

Keralam MONSOON MOVES MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश निकला केरल से मानसून (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 2:38 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है. भीषण गर्मी के बाद प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटे में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, भारी बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है. मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा खतरा मालवा और निमाड़ अंचल के जिलों पर मंडरा रहा है. उधर रविवार को रीवा, सतना, मैहर, उमरिया और सिवनी में तेज बारिश और आंधी का असर दिखाई दिया.

धार-खरगोन में रेड अलर्ट, सबसे ज्यादा खतरा यहीं

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार धार और खरगोन जिलों में सोमवार को सबसे अधिक मौसम का असर देखने को मिल सकता है. इन दोनों जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से झंझावाती हवाएं चलने, ओलावृष्टि होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. खरगोन में भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

MONSOON MADHYA PRADESH ARRIVAL DATE
भोपाल समेत 47 जिलों में ओला और बारिश का रेड अलर्ट (Source: Meteorological Centre Bhopal)

बुरहानपुर समेत नौ जिलों में ऑरेंज अलर्ट

सोमवार को बुरहानपुर में भारी बारिश, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा बैतूल, हरदा, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भी तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में मौसम अचानक बिगड़ सकता है.

भोपाल समेत 35 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट

मध्य प्रदेश के 2 जिलों में रेड और 9 में आरेंज अलर्ट के साथ भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और अन्य जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

रविवार को भी दिखा मौसम का असर

रविवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अपना प्रभाव दिखाया. रीवा में हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में खुले में रखा अनाज भीग गया. सतना में दोपहर बाद तेज बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई. मैहर में तेज आंधी के कारण मां शारदा देवी मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली रोप-वे सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. वहीं उमरिया और सिवनी में तेज हवाओं के बाद बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

MADHYA PRADESH WEATHER FORECAST
भोपाल समेत 35 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट (Source: Meteorological Centre Bhopal)

अगले तीन दिन भी नहीं मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार 2 जून को खंडवा, इंदौर और देवास में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 3 जून को मालवा-निमाड़ क्षेत्र के कई जिलों में फिर तेज आंधी का खतरा रहेगा. वहीं 4 जून को रतलाम, आगर, मंदसौर और नीमच में अंधड़ चलने की संभावना है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है.

इसलिए बिगड़ा प्रदेश का मौसम

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में यह स्थिति बनी है. यही वजह है कि कई जिलों में प्री-मानसून गतिविधियां बेहद तीव्र हो गई हैं. मौसम विभाग ने लोगों को तेज आंधी और बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न होने और टीन शेड और कमजोर निर्माणों से दूर रहने कि सलाह दी है.

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इसके साथ ही खेतों और खुले इलाकों में काम कर रहे लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा गया है. मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम करने तथा खराब मौसम के दौरान पक्के भवनों के भीतर ही रहने की सलाह दी गई है.

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