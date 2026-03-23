केरलम विधानसभा चुनाव 2026: कोट्टायम के चेंगन्नूर से बीजेपी प्रत्याशी एम. वी. गोपाकुमार के नामांकन में शामिल हुए सीएम विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, केरलम में बदलाव की लहर साफ नजर आ रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 2:59 PM IST
रायपुर: केरलम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी को इस बार उम्मीद है कि वो केरलम में बेहतर प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार के लिए भी अच्छी तैयारी की है. केरलम के चेंगन्नूर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी एम.वी. गोपाकुमार चुनाव लड़ रहे हैं. आज एम.वी. गोपाकुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन के वक्त सीएम विष्णु देव साय भी वहां मौजूद रहे. बीजेपी प्रत्याशी एम.वी. गोपाकुमार कोट्टायम जिले के चेंगन्नूर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं.
चेंगन्नूर में नामांकन के दौरान बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोट्टायम जिले के चेंगन्नूर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी एम.वी. गोपाकुमार के नामांकन में शामिल होकर पार्टी की मजबूत मौजूदगी का संदेश दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिससे चुनावी माहौल गरमाता नजर आया. मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए केरलम की जनता के रुझान पर विश्वास जताया. उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है.
कोट्टायम जिले के चेंगन्नूर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री एम.वी. गोपाकुमार जी के नामांकन में उपस्थित रहा।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 23, 2026
केरलम की जागरूक जनता आज परिवर्तन के लिए तैयार दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देशभर में स्थापित सुशासन,… pic.twitter.com/muJzVT0Oxg
PM मोदी के नेतृत्व की तारीफ की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने पोस्ट में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में स्थापित सुशासन, पारदर्शिता और विकास मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि इसी मॉडल ने केरलम में भी जनता के बीच भरोसा पैदा किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चेंगन्नूर सहित पूरे केरल में भाजपा के प्रति जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक परिणामों का संकेत दे रहा है.
‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र पर जोर: सीएम
सीएम विष्णु देव साय ने पार्टी के मूल मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” को दोहराते हुए कहा, इसी सोच के साथ भाजपा का संगठन केरलम में तेजी से मजबूत हो रहा है. सीएम साय ने विश्वास जताया कि एम.वी. गोपाकुमार चेंगन्नूर सीट से जीत हासिल करेंगे और केरलम में भाजपा एक नए राजनीतिक बदलाव की कहानी लिखेगी. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्पण और जनता का विश्वास मिलकर राज्य में एक नए युग की शुरुआत करेगा.
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