ETV Bharat / state

केरलम विधानसभा चुनाव 2026: कोट्टायम के चेंगन्नूर से बीजेपी प्रत्याशी एम. वी. गोपाकुमार के नामांकन में शामिल हुए सीएम विष्णु देव साय

गोपाकुमार के नामांकन में शामिल हुए विष्णु देव साय ( ETV Bharat )