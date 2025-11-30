ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लड़कों के वर्ग में केरल, लड़कियों के वर्ग में हरियाणा बना चैंपियन

लड़कों के वर्ग में केरल 45 अंक के साथ पहले स्थान परः इसी तरह लड़कों के वर्ग में केरल के धावकों ने 45 अंक बटोर कर पहला, महाराष्ट्र ने 24 अंक के सहारे दूसरा और पंजाब ने 21 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया.

लड़कियों के वर्ग में हरियाणा चैंपियन : हरियाणा की बेटियां 56 अंक बनाकर पहले स्थान पर रही, जबकि महाराष्ट्र 39 अंक के सहारे दूसरे और केरल की बेटियों ने 22 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया.

64 अंक की मदद से हरियाणा दूसरे स्थान परः केरल के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा अंक बटोर कर ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. प्रतियोगिता में 64 अंक लेकर हरियाणा की टीम दूसरे और 63 अंक बनाकर महाराष्ट्र की टीम तीसरे नम्बर पर रही. लड़कियों की श्रेणी में ओवरऑल चैम्पियनशिप हरियाणा बना.

भिवानी: जिले के भीम स्टेडियम में 26 से 30 नवंबर तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का रविवार को समापन हो गया. पांच दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लड़कों के वर्ग में केरल की टीम और लड़कियों के वर्ग में हरियाणा की टीम ने चैंपियन का खिताब जीता.

ये बने बेस्ट एथलीट : लड़कों में बेस्ट एथलीट केरल के फसलूल हैक सीके और लड़कियों के वर्ग में हरियाणा की आरती को बेस्ट एथलीट घोषित किया गया. इन सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. नगरपरिषद के डीएमसी गुलजार मलिक, अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर नुपुर श्योराण, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. निर्मला दहिया ने विजेता खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से ओवर ऑल ट्राफी देकर सम्मानित किया.

भव्य पिलानियां ने जैवलिन थ्रो में कीर्तिमान गढ़ाः जैवलिन थ्रो स्पर्धा में हरियाणा के भव्य पिलानियां ने 500 ग्राम की जैवलिन थ्रो 52.75 मीटर फेंक कर कीर्तिमान स्थापित किया. झारखंड की सबीता मुर्मु ने 48.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान और महाराष्ट्र की दुवादातात्रे ने 45.07 मीटर भाला फेंक कर तीसरे स्थान पर रही. लड़कियों की चार हजार मीटर क्रॉसकंट्री स्पर्धा हरियाणा की वंशिका ने 12.15 मिनट में तय करके पहला स्थान हासिल किया. महाराष्ट्र की स्नेहाभौषेभ ने ये दूरी 12.41 मिनट में तय करके दूसरा और राजस्थान की मुक्ता ने 13.02 मिनट में तय करके तीसरा स्थान हासिल किया.

लड़कों के क्रास कैंट्री स्पर्धा में दिल्ली बना विजेताः मीडिया प्रभारी जयबीर नाफरिया व शारीरिक शिक्षक विनोद पींकू ने बताया कि लड़कों में 6 हजार मीटर क्रॉसकंट्री स्पर्धा में दिल्ली के बादल ने 17.06 मिनट में दूरी तय करके पहले, महाराष्ट्र के कर्ण रमेश ने 17.06.69 मिनट में तय करके दूसरा और महाराष्ट्र के ही गोविंद प्रकाश ने 17.07 मिनट में तय करके तीसरा स्थान हासिल किया. लड़कियों की चार सौ मीटर रिले दौड़ में हरियाणा पहले, दिल्ली दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रही. लड़कों के वर्ग में केरल पहले, महाराष्ट्र दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर रहा.

1600 के करीब खिलाड़ी हुए शामिलः राष्ट्रीय स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों की लड़कों और लड़कियों की 19 आयु वर्ग की 38 टीमों ने एथलेटिक्स खेलों में हिस्सा लिया. कुल 1599 खिलाड़ी और 200 के लगभग कोच, मैनेजर, डीपीई, पीटीआई और अन्य खेल अधिकारी इसमें शामिल हुए.

आयोजन पूरी तरह से सफल रहाः भिवानी के उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर और लोहारू खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा ने कहा कि "भिवानी में पांच दिनों तक चली राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया. प्रतियोगिता पूरी तरह से सफल रही.

अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज नुपुर श्योराण क्या बोलींः अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज नुपुर श्योराण और भीम अवार्डी कोच संजय श्योराण ने कहा कि "इस प्रकार की प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं को आगे लाने और युवाओं में खेल की भावना जगाने के लिए बहुत जरूरी है. इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने वाले खिलाड़ी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने का काम करते हैं. खेल नगरी भिवानी में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना भिवानी के लिए सम्मान और गर्व की बात है.

आयोजन की बेहतर व्यवस्थाः मौके पर हरियाणा प्रदेश से खिलाड़ी निधिमा ने बताया कि "यहां खाने-पीने और ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई थी. खिलाड़ियों को यहां कोई दिक्कत नहीं हुई."