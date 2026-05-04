दक्षिण में जली तेजस्वी की 'लालटेन', केरलम की इस सीट पर RJD की जीत
केरल से तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर है. आरजेडी कैंडिडेट ने एक सीट पर जीत दर्ज की है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 4, 2026 at 2:50 PM IST
पटना: आज पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतगणना जारी है. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए अच्छी खबर सामने आई है. केरल की एक सीट पर आरजेडी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है.
केरल में जली लालटेन: केरल की कुथुपरम्बा विधानसभा सीट पर 'लालटेन' जली है. आरजेडी कैंडिडेट पीके प्रवीन ने जीत दर्ज की है. 17 राउंड की गिनती के बाद उन्होंने 1286 मतों से जीत दर्ज की है.
पीके प्रवीन की जीत: आरजेडी उम्मीदवार पीके प्रवीन को जहां 70448 मत मिले हैं, वहीं इंडियन मुस्लिम लीग की प्रत्याशी जयंती राजन को 69162 मत प्राप्त हुए हैं. कुल 17 राउंड की मतगणना के बाद प्रवीन ने 1286 वोटों से जयंती राजन को हरा दिया.
तेजस्वी यादव ने किया था प्रचार: पीके प्रवीन के लिए आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रचार किया था. उन्होंने 2 अप्रैल को कुथुपरम्बा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था और पीके प्रवीन के लिए वोट मांगा था.
Last night addreessed election meetings in 𝐕𝐚𝐭𝐚𝐤𝐚𝐫𝐚 assembly constituency in support of RJD candidate Mr. M.K. Bhaskaran ji and in 𝐊𝐨𝐨𝐭𝐡𝐮𝐩𝐚𝐫𝐚𝐦𝐛𝐚 assembly constituency in support of RJD Candidate Mr. P.K. Praveen Ji.— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 2, 2026
There has been unmatched progress, growth… pic.twitter.com/5BWIvWinsd
एलडीएफ से गठबंधन: केरल में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की बजाय सीपीआईएम के साथ गठबंधन किया था. आरजेडी ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि बाकी दोनों सीटों पर उनके प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं.
केरल में यूडीएफ की जीत तय: अब तक रुझानों से ये स्पष्ट होने लगा है कि केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जबकि सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ को 10 वर्षों के बाद सत्ता से हटना होगा. इसी एलडीएफ के साथ मिलकर आरजेडी ने भी चुनाव लड़ा है.
तीसरे राज्य में खुलेगा आरजेडी का खाता: अगर केरल की कुथुपरम्बा विधानसभा सीट पर आरजेडी जीतता है तो बिहार समेत तीन राज्यों में उसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा. बिहार में 25 विधायक हैं, जबकि झारखंड में 4 के विधायक हैं. आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये तेजस्वी यादव के लिए पहला चुनाव था, जिसमें केरल में उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे.
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