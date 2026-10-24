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केरल से BHU आया 55 सदस्यीय दल, यूपी के शहरों की आध्यात्मिक संस्कृति जानेंगे

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ‘युवा संगम’ के अंतर्गत केरल से 55 सदस्यीय दल आया है. दल में 50 विद्यार्थी और 5 शिक्षक शामिल हैं. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), पलक्कड़ के नेतृत्व में यह दल 22 से 28 अक्टूबर क वाराणसी के भ्रमण पर है. यह पहल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की व्यापक परिकल्पना के अनुरूप संचालित की जा रही है.



इस पहल का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों की विविध परंपराओं, भाषाओं, खान-पान, विरासत और विकास संबंधी पहलों से परिचित होने का अवसर प्रदान कर युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समझ और आपसी सहयोग को सुदृढ़ करना है. ऐसे आदान-प्रदान कार्यक्रम विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराते हुए एकता, सद्भाव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं.



कार्यक्रम के तहत, भ्रमण पर आया दल उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेगा और क्षेत्र की विरासत, परंपराओं तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को समझेगा. दल के स्वागत में 23 अक्टूबर को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया. समारोह के बाद, उद्यान विशेषज्ञ इकाई यूनिवर्सिटी के साथ एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया. जिसमे केरल से आए दल के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया. इस गतिविधि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सामूहिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया गया.



यह कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यावरणीय जागरूकता और सार्थक सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रति बीएचयू की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ‘युवा संगम’ विद्यार्थियों के बीच स्थायी संबंध विकसित करने और भारत की विविधता में एकता के बंधन को मजबूत करने का एक महत्त्वपूर्ण मंच है.





केरल से आया यह विशेष दल वाराणसी के अलावा अयोध्या, चित्रकूट प्रयागराज के लिए भी रवाना होगा. जहां पर वह मंदिरों में दर्शन करने के साथ ही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात करेगा. आज वाराणसी में शैक्षणिक स्तर पर हुए इस आयोजन में केरल के इस विशेष ग्रुप में उत्तर की संस्कृति को समझने के साथ यहां की शिक्षा पद्धति को भी जाना है.