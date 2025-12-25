ETV Bharat / state

केरल में मॉबलिचिंग के शिकार हुए मजदूर का शव छत्तीसगढ़ पहुंचा, परिजनों के साथ जनप्रतिनिधियों ने दी अंतिम विदाई

सक्ती जिले के करही गांव में अंतिम संस्कार हुआ. बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने, पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है.

Keral Mob lynching Case
केरल में मॉबलिचिंग के शिकार हुए मजदूर का शव छत्तीसगढ़ पहुंचा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 3:04 PM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर-चांपा: केरल में बांग्लादेशी होने के शक छत्तीसगढ़ के एक शख्स की हत्या कर दी गई. 6 दिन बाद उनका शव सक्ती जिले के करही गांव लाया गया. जहां विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, केरल में सक्ती जिला के रामनारायण बघेल मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए. इसके बाद से छत्तीसगढ़ में मामला गरमाने लगा और परिजन केरल पहुंचे. राम नारायण का शव अपने गांव लाया गया और विधि विधान से करही मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई,

केरल में बांग्लादेशी होने के शक छत्तीसगढ़ के एक शख्स की हत्या कर दी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सहायता राशि की घोषणा, जांच भी होगी: इस मामले में केरल प्रशासन ने परिजनों की मांगों पर संवेदना दिखाई है और केरल सरकार ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है. आरोपियों पर मॉब लिंचिंग और SC-ST एक्ट की धाराएं लगेंगी, SIT पूरे मामले की जांच करेगी. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है.

परिजनों की मांग: परिजनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने, एवं उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.

Keral Mob lynching Case
सक्ती जिले के करही गांव में अंतिम संस्कार हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंतिम यात्रा में जनप्रतिनिधि शामिल: शव पहुंचते ही पूरे गांव में शोक की लहर दिखी. अंतिम यात्रा में सक्ती SDM, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक मजदूर राम नारायण बघेल को दोनों बच्चो ने मुखाग्नि दी है.

Keral Mob lynching Case
बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने, पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
केरल मॉब लिंचिंग: बांग्लादेशी होने के शक में हत्या! CM विजयन ने सख्त एक्शन का भरोसा दिया
केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, मुआवजा मिलने तक शव लेने से इनकार
सक्ती के प्रवासी मजदूर की केरल में मॉब लिंचिंग पर सियासत गर्म, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने लिखा सरकार को पत्र
Last Updated : December 25, 2025 at 3:29 PM IST

TAGGED:

MOB LYNCHING VICTIM
LAST RITES
केरल में मॉबलिचिंग
मजदूर का शव
KERAL MOB LYNCHING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.