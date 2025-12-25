ETV Bharat / state

केरल में मॉबलिचिंग के शिकार हुए मजदूर का शव छत्तीसगढ़ पहुंचा, परिजनों के साथ जनप्रतिनिधियों ने दी अंतिम विदाई

केरल में मॉबलिचिंग के शिकार हुए मजदूर का शव छत्तीसगढ़ पहुंचा. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )