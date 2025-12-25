केरल में मॉबलिचिंग के शिकार हुए मजदूर का शव छत्तीसगढ़ पहुंचा, परिजनों के साथ जनप्रतिनिधियों ने दी अंतिम विदाई
सक्ती जिले के करही गांव में अंतिम संस्कार हुआ. बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने, पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है.
जांजगीर-चांपा: केरल में बांग्लादेशी होने के शक छत्तीसगढ़ के एक शख्स की हत्या कर दी गई. 6 दिन बाद उनका शव सक्ती जिले के करही गांव लाया गया. जहां विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया.
क्या है पूरा मामला: दरअसल, केरल में सक्ती जिला के रामनारायण बघेल मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए. इसके बाद से छत्तीसगढ़ में मामला गरमाने लगा और परिजन केरल पहुंचे. राम नारायण का शव अपने गांव लाया गया और विधि विधान से करही मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई,
सहायता राशि की घोषणा, जांच भी होगी: इस मामले में केरल प्रशासन ने परिजनों की मांगों पर संवेदना दिखाई है और केरल सरकार ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है. आरोपियों पर मॉब लिंचिंग और SC-ST एक्ट की धाराएं लगेंगी, SIT पूरे मामले की जांच करेगी. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है.
परिजनों की मांग: परिजनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने, एवं उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.
अंतिम यात्रा में जनप्रतिनिधि शामिल: शव पहुंचते ही पूरे गांव में शोक की लहर दिखी. अंतिम यात्रा में सक्ती SDM, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक मजदूर राम नारायण बघेल को दोनों बच्चो ने मुखाग्नि दी है.