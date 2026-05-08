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क्योंथल रियासत के 'राजा' की राजनीति में एंट्री, चमियाना वार्ड से भरा नामांकन

खुश विक्रम सेन ने शुक्रवार को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन भरा. नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में मौजूद रहे. जुन्गा राजघराने से संबंध रखने वाले खुश विक्रम सेन का क्षेत्र में अच्छा प्रभाव माना जाता है. राजनीतिक हलकों में उन्हें भाजपा समर्थित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे इस चुनाव का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है. खास बात यह भी है कि खुश विक्रम सेन प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के ममेरे भाई हैं. ऐसे में उनके चुनाव लड़ने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच अब राजघरानों की राजनीति भी चर्चा में आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार के बाद अब क्योंथल रियासत के 'राजा' खुश विक्रम सेन ने भी सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है. खुश विक्रम सेन ने शिमला जिला के चमियाना वार्ड से जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. उनके चुनाव मैदान में उतरते ही यह वार्ड प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गया है.

चमियाना वार्ड का चुनाव अब केवल जिला परिषद तक सीमित नहीं रह गया है. कांग्रेस ने यहां से कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र कंवर को मैदान में उतारा है, जिन्हें ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का करीबी माना जाता है. ऐसे में यह मुकाबला अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खुश विक्रम सेन के मैदान में उतरने से स्थानीय समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं. राजघराने से जुड़े होने के कारण उन्हें पारंपरिक वोटों का भी फायदा मिल सकता है.

खुश विक्रम सेन ने चमियाना वार्ड से भरा नामांकन (ETV BHARAT)

हर वर्ग के विकास की बात

नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खुश विक्रम सेन ने देवी-देवताओं और जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के हर वर्ग का विकास करना है. उन्होंने कहा कि वह सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने हाल ही में बागवानों को हुए नुकसान का भी जिक्र किया और कहा कि क्षेत्र में बागवानी से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जाएगा. खुश विक्रम सेन ने ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उनके साथ व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं.

नामांकन के दौरान अपने समर्थकों के साथ खुश विक्रम सेन (ETV BHARAT)

चुनावी मुकाबला होगा रोचक

चमियाना वार्ड में अब सीधा मुकाबला भाजपा समर्थित खुश विक्रम सेन और कांग्रेस समर्थित भूपेंद्र कंवर के बीच माना जा रहा है. दोनों पक्ष चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं. आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और तेज होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के बीच यह सीट अब सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव का असर स्थानीय राजनीति के साथ-साथ बड़े सियासी समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है.

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