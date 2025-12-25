ETV Bharat / state

क्रिसमस पर घना हुआ गुलजार: केवलादेव में उमड़े 1226 पर्यटक, लगाने पड़े 120 अतिरिक्त ई-रिक्शा

घना में फिलहाल 135 ई-रिक्शा मौजूद हैं. पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ई-रिक्शा लगाने पड़े.

Tourists watching birds
पक्षियों को निहारते पर्यटक (ETV Bharat Bharatpur)
Published : December 25, 2025 at 5:47 PM IST

भरतपुर: क्रिसमस और सर्दियों की छुट्टियों ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में पर्यटन को नई रफ्तार दे दी है. गुरुवार को घना में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी. हालात ऐसे रहे कि पार्क प्रबंधन को शहर से 120 अतिरिक्त ई-रिक्शा लगाने पड़े. सुबह से ही प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की आवाजाही बनी रही और दोपहर तक पार्क पूरी तरह गुलजार नजर आया. शाम को लौटते हुए पर्यटकों की बड़ी संख्या नजर आई.

120 अतिरिक्त ई-रिक्शा लगाए: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बीवी ने बताया कि क्रिसमस और विंटर वेकेशन के कारण इन दिनों घना में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशी सैलानी भी प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं. बढ़ती भीड़ को देखते हुए पर्यटकों की सुविधा और सुचारु आवागमन के लिए शहर में से 120 अतिरिक्त ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है, ताकि पार्क के भीतर भ्रमण में किसी तरह की परेशानी न हो. वहीं पार्क पहले से ही 135 ई-रिक्शा मौजूद हैं. साथ ही साइकिल, ई-साइकिल की सुविधा भी उपलब्ध है.

Tourists flock to Keoladeo
केवलादेव में उमड़े पर्यटक (ETV Bharat Bharatpur)

नवंबर में 11 हजार पर्यटकों ने किया घना का भ्रमण: उन्होंने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार को घना में कुल 1226 पर्यटक पहुंचे. इनमें 726 देसी पर्यटक, 491 छात्र और 9 विदेशी पर्यटक शामिल रहे. वहीं, नवंबर महीने में ही करीब 11 हजार पर्यटक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि सर्दियों के मौसम में घना की लोकप्रियता चरम पर रहती है.

Tourists taking a walking tour of Ghana
घना का पैदल भ्रमण करते पर्यटक (ETV Bharat Bharatpur)

शाम तक उमड़े पर्यटक: घना घूमने आए देसी पर्यटक चेतन आर्य ने बताया कि वे पहले भी कई बार केवलादेव आ चुके हैं, लेकिन इस बार का अनुभव खास रहा. उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें घना के कुछ ऐसे क्षेत्र देखने का मौका मिला, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे. बर्ड वॉचिंग के दौरान उन्होंने पेंटेड स्टॉर्क, आइबिस, ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन सहित कई प्रजातियों के पक्षी देखे. चेतन आर्य ने बताया कि हमने कई तरह के बर्ड्स देखे और कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर किया. जब हम अंदर गए, तब भीड़ कम थी, लेकिन लौटते समय क्रिसमस ईव की वजह से भीड़ बढ़ गई थी. इसके बावजूद माहौल बहुत अच्छा और यादगार रहा.

संपादक की पसंद

