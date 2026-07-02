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वर्ल्ड हेरिटेज केवलादेव के अस्तित्व पर संकट! नहीं मिला 550 एमसीएफटी पानी तो उजड़ जाएगा पक्षियों का स्वर्ग

पांचना बांध जल विवाद अब सुलझ गया है. उम्मीद है कि घना पर छाए जल संकट के बादल छट सकते हैं. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

पानी के इंतजार में घना
पानी के इंतजार में घना (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 1:47 PM IST

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भरतपुर : पूर्वी राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर मंगलवार देर रात सहमति बन गई है. इसके कारण काफी राहत मिली है. वहीं, इस जल विवाद के कारण विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी संकट गहराने लगा था. उद्यान के डीएफओ ने संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर पांचना बांध से तत्काल 550 एमसीएफटी पानी उपलब्ध कराने की मांग की. उनका कहना है कि समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिलने से स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक आवास, उद्यान की पारिस्थितिकी और पर्यटन प्रभावित हो सकता है. वहीं, सहमति के अनुसार सरकार ने 7 दिन में पानी छोड़ने का आश्वासन दिया है.

डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा कि यदि मानसून के इस महत्वपूर्ण समय में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो केवलादेव की पूरी पारिस्थितिकी व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी. स्थानीय पक्षियों का प्रजनन संकट में पड़ जाएगा, प्रवासी पक्षी दूसरे आर्द्र क्षेत्रों का रुख कर सकते हैं और विश्व धरोहर स्थल की अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ भरतपुर का पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होगा.

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वर्ल्ड हेरिटेज केवलादेव के अस्तित्व पर संकट! (ETV Bharat Bharatpur)

पांचना बांध बनने के बाद बदली तस्वीर : डीएफओ में अपने पत्र में लिखा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ऐतिहासिक रूप से रियासतकालीन अजान बांध से पानी मिलता रहा है. लगभग 85 वर्ग मील के कैचमेंट क्षेत्र वाला यह बांध करौली की ओर से आने वाली गंभीरी नदी के जल से भरता था. करौली जिले में गंभीरी नदी पर पांचना बांध का निर्माण हुआ. उस समय इसकी जल भंडारण क्षमता लगभग 450 एमसीएफटी थी. बाद में इसकी ऊंचाई बढ़ाकर क्षमता करीब 2100 एमसीएफटी कर दी गई. यहीं से केवलादेव के जल संकट की शुरुआत मानी जाती है. बांध की क्षमता बढ़ने के बाद गंभीरी नदी का पानी अजान बांध तक लगभग पहुंचना बंद हो गया. परिणामस्वरूप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह अजान बांध के सीमित स्थानीय कैचमेंट पर निर्भर हो गया और नियमित जलापूर्ति लगभग समाप्त हो गई.

एक नजर में पांचना बांध
एक नजर में पांचना बांध (ETV Bharat GFX)

हर साल चाहिए 550 एमसीएफटी पानी : डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की वेटलैंड को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 550 एमसीएफटी पानी आवश्यक है. पर्याप्त पानी मिलने पर यहां जलीय वनस्पतियां विकसित होती हैं. मछलियों की अनेक प्रजातियां पनपती हैं. घोंघे, मेंढक और अन्य जलीय जीवों की संख्या बढ़ती है. यही पूरा प्राकृतिक तंत्र हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के भोजन और सुरक्षित आवास का आधार बनता है. यदि समय पर जल भराव नहीं हो पाए तो पूरा खाद्य तंत्र प्रभावित हो जाता है और पक्षियों के लिए यह स्थान आकर्षक नहीं रह जाता.

एक नजर में पांचना बांध
एक नजर में पांचना बांध (ETV Bharat GFX)

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अभी नहीं मिला पानी तो बिगड़ जाएगा पूरा प्राकृतिक चक्र : डीएफओ ने पत्र में बताया है कि जुलाई-अगस्त स्थानीय पक्षियों के प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. इसी दौरान हजारों पक्षी घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं. इसके बाद अक्टूबर-नवंबर से साइबेरिया, चीन, मंगोलिया सहित कई देशों से प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू होता है. यदि मानसून के दौरान पर्याप्त जलभराव नहीं हुआ तो प्रवासी पक्षी दूसरे आर्द्र क्षेत्रों का रुख कर सकते हैं. इसका सीधा असर केवलादेव की वैश्विक पहचान, पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर पड़ेगा.

हर साल चाहिए 550 एमसीएफटी पानी
हर साल चाहिए 550 एमसीएफटी पानी (ETV Bharat Bharatpur)

पक्षियों और पर्यटकों की संख्या पानी पर निर्भर : डीएफओ ने पत्र में उल्लेख किया है कि पूर्व में जब भी पांचना बांध से पर्याप्त पानी छोड़ा गया, तब केवलादेव की वेटलैंड बेहतर स्थिति में रही. प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ी और पर्यटकों का आगमन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा. इसी अनुभव के आधार पर इस वर्ष भी जल संसाधन विभाग से प्राथमिकता के आधार पर पानी छोड़ने की मांग की गई है.

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पांचना का पानी ही केवलादेव की असली जीवन रेखा : पर्यावरणविद रणधीर सिंह ने बताया कि पांचना बांध बनने और बाद में वहां से पानी की व्यवस्था बदलने के बाद से केवलादेव लगातार जल संकट झेल रहा है. पांचना का पानी केवल मात्रा में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी केवलादेव के लिए बेहद उपयुक्त है. इस पानी के साथ करीब 40 से 45 प्रजातियों की मछलियां, घोंघे, छोटे जलीय जीव और घास आदि प्राकृतिक रूप से बहकर उद्यान तक पहुंचते हैं. यही जीव और वनस्पतियां पक्षियों के भोजन का मुख्य आधार बनती हैं. मानसून के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय पक्षी यहीं प्रजनन करते हैं. मछली खाने वाले पक्षियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है और उनकी संख्या बढ़ती है.

घना में आते हैं प्रवासी पक्षी
घना में आते हैं प्रवासी पक्षी (ETV Bharat Bharatpur)

बांध के पानी में 96 प्रजाति की वनस्पति : रणधीर सिंह ने बताया कि जब पांचना का पानी केवलादेव तक पहुंचता है तो उसके साथ और उसके प्रभाव से लगभग 96 प्रकार की जलीय वनस्पतियां विकसित होती हैं. इनमें हाइड्रिला, नाजा, कारा, सेराटोफायलम जैसी डूबी हुई वनस्पतियां और स्पाइरोडेला, अजोला, लैमना और वुल्फिया जैसी तैरने वाली वनस्पतियां शामिल हैं. यही वनस्पतियां विशेष रूप से प्रवासी डक प्रजातियों और शाकाहारी पक्षियों के लिए प्रमुख भोजन हैं. उनके अनुसार यदि पानी नहीं होगा तो ये वनस्पतियां विकसित ही नहीं होंगी और पक्षियों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं रहेगा.

पांचना का पानी ही केवलादेव की असली जीवनरेखा
पांचना का पानी ही केवलादेव की असली जीवनरेखा (ETV Bharat Bharatpur)

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375 पक्षी प्रजातियों का घर है केवलादेव : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 375 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए हैं. इनमें से लगभग 200 प्रजातियां प्रवासी हैं, जो साइबेरिया, चीन, मंगोलिया सहित कई देशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हर वर्ष भरतपुर पहुंचती हैं. इन प्रवासी पक्षियों में लगभग 90 प्रतिशत शाकाहारी हैं, जिनका पूरा जीवनचक्र जल में विकसित होने वाली वनस्पतियों पर निर्भर करता है. रणधीर सिंह ने बताया कि पानी का संकट केवल पक्षियों तक सीमित नहीं रहेगा. यदि लंबे समय तक जलभराव नहीं हुआ तो उद्यान के पेड़ भी प्रभावित होंगे. सूखी परिस्थितियों में दीमक का प्रकोप बढ़ सकता है और वनस्पतियों को नुकसान पहुंच सकता है. यदि पेड़ कमजोर होंगे, जल नहीं होगा और भोजन उपलब्ध नहीं रहेगा तो पक्षी आखिर आएंगे कहां और रहेंगे कैसे?

वनस्पतियों की 96 प्रजातियां भी बांध के पानी पर निर्भर हैं।
वनस्पतियों की 96 प्रजातियां भी बांध के पानी पर निर्भर हैं। (ETV Bharat Bharatpur)

ग्रामीणों का भूजल स्तर भी जुड़ा है केवलादेव से : रणधीर सिंह ने बताया कि जब केवलादेव में पर्याप्त पानी भरता है तो उसके आसपास बसे गांवों के भू-जल स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इससे ग्रामीणों को भी लाभ मिलता है, इसीलिए केवलादेव में पानी पहुंचना केवल वन्यजीव संरक्षण का विषय नहीं बल्कि स्थानीय पर्यावरण और जल सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है. रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार से अपील की है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बचाने के लिए पांचना बांध से प्रतिवर्ष 550 एमसीएफटी पानी उपलब्ध कराया जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो विश्व धरोहर की पहचान और जैव विविधता दोनों पर गंभीर खतरा मंडराने लगेगा.

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