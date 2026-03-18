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घना घूमना अब होगा ‘स्मार्ट’: केवलादेव नेशनल पार्क ला रहा नेविगेशन ऐप, बताएगा हर रास्ता, हर परिंदा

ऐप को नवंबर में पहले ट्रायल के रूप में लॉन्च करने की योजना है. ट्रायल के दौरान इसके फीचर्स को परखा जाएगा.

A picturesque view of Ghana
घाना का मनोरम दृश्य (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 2:14 PM IST

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भरतपुर: केवलादेव नेशनल पार्क की सैर अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और दिलचस्प होने वाली है. घना आने वाले टूरिस्ट्स के लिए जल्द ही एक खास नेविगेशन ऐप लॉन्च किया जाएगा, जो उन्हें पार्क के हर रास्ते, हर ट्रेल और हर परिंदे की सटीक जानकारी देगा. इतना ही नहीं, यह ऐप टूरिस्ट्स को सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि 'बर्ड साइंटिस्ट' भी बनाएगा, जो खुद दुर्लभ पक्षियों की साइटिंग रिकॉर्ड कर संरक्षण में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे.

घना के डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि पार्क प्रशासन पर्यटकों के अनुभव को आधुनिक और इंटरएक्टिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है. इसके तहत केवलादेव नेशनल पार्क के लिए एक विशेष नेविगेशन ऐप तैयार किया जा रहा है, जो मोबाइल आधारित होगा और टूरिस्ट्स को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराएगा. इस ऐप का मुख्य उद्देश्य पार्क में आने वाले पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी जानकारी देना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के पार्क का आनंद ले सकें. अक्सर देखा जाता है कि टूरिस्ट्स को यह जानकारी नहीं होती कि पार्क में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं या कौन से क्षेत्र में कौन से पक्षी देखने को मिल सकते हैं. यह ऐप इस कमी को पूरी तरह दूर करेगा.

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हर जरूरत की जानकारी ऐप पर: ऐप के जरिए टूरिस्ट्स को पार्क के भीतर मौजूद टॉयलेट्स, पीने के पानी की सुविधाएं, प्रमुख ट्रेल्स और विभिन्न बर्ड्स की उपलब्धता जैसी अहम जानकारियां आसानी से मिलेंगी. इससे न सिर्फ उनका समय बचेगा, बल्कि उनका अनुभव भी ज्यादा व्यवस्थित और संतोषजनक बनेगा. इस पहल की सबसे खास बात इसका 'सिटिजन साइंस' फीचर है. इसके जरिए टूरिस्ट्स पार्क में दिखने वाले पक्षियों की साइटिंग को रिकॉर्ड कर सकेंगे. ये डेटा सीधे पार्क प्रशासन तक पहुंचेगा, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में कौन से पक्षी देखे जा रहे हैं. खासकर दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी को ट्रैक करने में यह बेहद मददगार होगा. इस तरह टूरिस्ट्स सिर्फ घूमने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि वे संरक्षण की प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बन जाएंगे. यह मॉडल दुनिया के कई नेशनल पार्क्स में सफल रहा है और अब घना में भी इसे लागू किया जा रहा है.

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प्रशासन के लिए भी उपयोगी टूल: यह ऐप केवल टूरिस्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि पार्क प्रशासन के लिए भी एक मजबूत टूल साबित होगा. इससे एक 'सिटिजन साइंस प्लेटफॉर्म' तैयार होगा, जहां आम लोग और प्रशासन मिलकर डेटा साझा कर सकेंगे. इससे पार्क की मॉनिटरिंग, रिसर्च और संरक्षण कार्यों में तेजी आएगी. डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि ऐप का डेवलपमेंट कार्य तेजी से चल रहा है. इसे आगामी टूरिस्ट सीजन, जो नवंबर में शुरू होता है, उससे पहले ट्रायल के रूप में लॉन्च करने की योजना है. ट्रायल के दौरान इसके फीचर्स को परखा जाएगा और जरूरत के अनुसार सुधार किए जाएंगे.

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क्यूआर कोड से होगा इंस्टॉल: उन्होंने बताया कि टिकट काउंटर पर आने वाले टूरिस्ट्स को क्यूआर कोड स्कैन कर ऐप डाउनलोड करने का विकल्प दिया जाएगा. यह पूरी तरह वॉलंटरी रहेगा, यानी जो पर्यटक चाहें, वही इसे इस्तेमाल करेंगे. ऐप का इंटरफेस सामान्य मोबाइल ऐप्स की तरह सरल और यूजर-फ्रेंडली होगा. इस ऐप में केवल नेविगेशन ही नहीं, बल्कि पार्क से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, रेयर साइटिंग्स की जानकारी और स्मृति चिह्न (सुवेनियर) खरीदने की सुविधा भी दी जाएगी. इससे टूरिस्ट्स पार्क से जाने के बाद भी उससे जुड़े रह सकेंगे और उनका इंटरेस्ट बना रहेगा.

दो चरणों में होगा विकास: चेतन कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को दो फेज में लागू किया जाएगा. फेज 1 में बेसिक जानकारी दी जाएगी, जैसे पार्क की सुविधाएं, गतिविधियां और रेयर साइटिंग्स. फेज में 'सिटिजन साइंस' इनिशिएटिव को पूरी तरह लागू किया जाएगा, जहां टूरिस्ट्स खुद डेटा रिकॉर्ड कर सकेंगे और उसे रजिस्टर किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस ऐप का सबसे बड़ा उद्देश्य संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना है. अक्सर टूरिस्ट्स कुछ घंटों के लिए पार्क घूमकर चले जाते हैं, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें लंबे समय तक पार्क से जोड़े रखने की योजना है. इससे न सिर्फ उनकी समझ बढ़ेगी, बल्कि वे प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बनेंगे.

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