घना में तैयार हो रही 'केवलादेव मित्रों की फौज', 400 बच्चे बने पार्क के मित्र… अब 25 स्कूलों तक पहुंचेगा अभियान
केवलादेव मित्र अभियान में बच्चों को वन्यजीवों से व्यहार करना और पार्क में साफ सफाई रखने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं.
Published : September 28, 2026 at 3:15 PM IST
भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों को देखने आने वाले स्कूली बच्चों के लिए अब भ्रमण का मतलब सिर्फ दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखना या प्रकृति की तस्वीरें खींचना नहीं होगा. वे यहां जैव विविधता और वेटलैंड संरक्षण का काम भी करेंगे. वन विभाग ने इसके लिए 'केवलादेव मित्र' अभियान शुरू किया है. एक महीने में सात स्कूलों के 400 से अधिक बच्चे इस पहल से जुड़ चुके हैं. अब पहले चरण में 25 स्कूलों तक इस अभियान को पहुंचाने की तैयारी है.
अतिरिक्त वन सरंक्षक (वाइल्डलाइफ) सायली शिंदे ने बताया कि 'केवलादेव मित्र' अभियान के तहत स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को वेटलैंड के महत्व, केवलादेव की जैव विविधता, पक्षियों और वन्यजीवों तथा उनके संरक्षण की जरूरत के बारे में बताया जाता है. इसके बाद बच्चों को पार्क का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है, जहां वे बाइनोकुलर से पक्षी देखना, पक्षियों की पहचान, फोटोग्राफी और पार्क में प्रकृति-अनुकूल व्यवहार सीखते हैं. स्कूलों में कदम का पौधा लगवाने, जैव विविधता मानचित्र उपलब्ध कराने और इको क्लब के माध्यम से बच्चों को लगातार गतिविधियों से जोड़ने की योजना है. उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन उद्देश्य ऐसे बच्चों को तैयार करना है, जो केवलादेव के 'मित्र' बनने के बाद आगे 'केवलादेव चैंपियन' के रूप में संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ा सकें.
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वन विभाग की टीम पहले संबंधित स्कूल में पहुंचती है. वहां विद्यार्थियों के साथ एक से दो घंटे का जागरूकता एवं संवाद सत्र आयोजित किया जाता है. इसमें बच्चों को बताया जाता है कि वेटलैंड क्या है?, इसका पर्यावरणीय महत्व क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता को संरक्षित रखना क्यों जरूरी है? बच्चों को केवल पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जानकारी देने तक कार्यक्रम सीमित नहीं है. उन्हें यह भी समझाया जा रहा है कि वेटलैंड का संरक्षण सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की भी साझा जिम्मेदारी है. यही वजह है कि बच्चों को इस पूरी मुहिम में सहभागी बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
400 बच्चों ने देखा केवलादेव का दूसरा रूप: शिंदे ने बताया कि अब तक सात स्कूलों के करीब 400 बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं. स्कूल में जागरूकता सत्र के बाद उन्हें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कराया जाता है. यहां बच्चों को किताबों में पढ़ी प्रकृति को देखने का मौका मिलता है. उन्हें बताया जाता है कि वेटलैंड किस तरह काम करता है और पक्षियों सहित विभिन्न जीव-जंतुओं के जीवन में इसकी क्या भूमिका है?. पार्क भ्रमण के दौरान बच्चों को बाइनोकुलर का इस्तेमाल करना, पक्षियों को पहचानना और प्रकृति को करीब से देखने का तरीका भी बताया जा रहा है.
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'पार्क एटिकेट्स' भी सीख रहे बच्चे: इस कार्यक्रम में बच्चों को यह भी सिखाया जा रहा है कि वन्यजीव क्षेत्र में इंसानी व्यवहार कैसा होना चाहिए?. पक्षियों के करीब जाकर उन्हें परेशान न करना, अनावश्यक शोर नहीं करना, कचरा नहीं फैलाना और प्रकृति के बीच अपनी जिम्मेदारी समझना जैसी बातें बच्चों को व्यावहारिक तौर पर बताई जा रही हैं. इस तरह बच्चों को केवलादेव में घूमने का अनुभव देने के साथ यह समझ विकसित करने का प्रयास है कि प्रकृति को देखने और प्रकृति का सम्मान करने में अंतर होता है.
बच्चों के हाथों लगाया जा रहा कदम का पौधा: अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूलों में पौधरोपण भी है. वन विभाग की टीम बच्चों के साथ स्कूल परिसर में कदंब का पौधा लगा रही है. इसका उद्देश्य बच्चों को पौधे लगाने की गतिविधि से आगे बढ़कर उसके संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व से जोड़ना है. बच्चों के हाथों लगाया गया पौधा उनके लिए केवल एक पौधा नहीं, बल्कि संरक्षण की अपनी जिम्मेदारी का प्रतीक बने, इसी सोच के साथ इस गतिविधि को कार्यक्रम में शामिल किया गया है.
हर स्कूल में इको क्लब बनाने पर जोर: एसीएफ ने बताया कि वन विभाग स्कूलों में इको क्लब शुरू करने के लिए भी विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को प्रोत्साहित कर रहा है. इससे केवलादेव मित्र कार्यक्रम एक दिन या एक भ्रमण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बच्चे पूरे साल पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे. वन विभाग की योजना है कि स्कूलों के साथ निरंतर संपर्क बना रहे और बच्चों को समय-समय पर जैव विविधता, पक्षियों, वेटलैंड तथा संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल किया जाए.
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जैव विविधता का नक्शा बनेगा: कार्यक्रम के तहत स्कूलों को केवलादेव की जैव विविधता का मानचित्र स्मृति चिह्न के रूप में दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य बच्चों को केवलादेव की जैव विविधता से लगातार जोड़े रखना है. स्कूल में लगा यह मानचित्र बच्चों के लिए एक तरह से प्रकृति की स्थायी पाठशाला का काम करेगा, जहां वे केवलादेव और उसके जैव विविधता तंत्र के बारे में लगातार जानकारी हासिल कर सकेंगे.
अब 'केवलादेव चैंपियन' तक: इस अभियान का लक्ष्य केवल 25 स्कूलों के बच्चों को जागरूक करना नहीं है. वन विभाग इनमें से ऐसे बच्चों की पहचान करना चाहता है, जिनकी प्रकृति, पक्षियों, फोटोग्राफी या जैव विविधता में विशेष रुचि है. ऐसे विद्यार्थियों को आगे 'केवलादेव चैंपियन' के रूप में तैयार करने की योजना है. इसके लिए पक्षियों और वेटलैंड से जुड़े क्विज, फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं तथा अन्य जागरूकता गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.