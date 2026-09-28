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घना में तैयार हो रही 'केवलादेव मित्रों की फौज', 400 बच्चे बने पार्क के मित्र… अब 25 स्कूलों तक पहुंचेगा अभियान

स्कूली बच्चों से संवाद करती एसीएफ शिंदे ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों को देखने आने वाले स्कूली बच्चों के लिए अब भ्रमण का मतलब सिर्फ दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखना या प्रकृति की तस्वीरें खींचना नहीं होगा. वे यहां जैव विविधता और वेटलैंड संरक्षण का काम भी करेंगे. वन विभाग ने इसके लिए 'केवलादेव मित्र' अभियान शुरू किया है. एक महीने में सात स्कूलों के 400 से अधिक बच्चे इस पहल से जुड़ चुके हैं. अब पहले चरण में 25 स्कूलों तक इस अभियान को पहुंचाने की तैयारी है.