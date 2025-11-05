ETV Bharat / state

घना का 'ग्रीन सर्वे' : 400 से ज्यादा वनस्पति प्रजातियों की पहचान, कई लुप्त पौधे लौटे

अब तक 400 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान : निदेशक मानस सिंह ने बताया कि बीएसआई की वैज्ञानिक टीम के सर्वे में अब तक घना में लगभग 400 प्रजातियों की वनस्पति, पेड़ पौधों की पहचान हो चुकी है. इनमें प्रमुख रूप से जलीय पौधे, घास की किस्में, झाड़ियां, वृक्ष और इन्सेक्टिवोरस प्लांट्स (कीटभक्षी पौधे) शामिल हैं. 1990 की रिपोर्ट की तुलना में कुछ नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं, जबकि कुछ पुरानी प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है. अब वैज्ञानिक इन्हें जीआईएस बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ दर्ज कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इनका संरक्षण किया जा सके.

तीन दशक बाद फिर खुलेंगे हरियाली के रहस्य : निदेशक मानस सिंह ने बताया कि आख़िरी बार केवलादेव में विस्तृत बोटेनिकल सर्वे 1990 के दशक में हुआ था, तब से अब तक उद्यान में पर्यावरणीय और जलवायु स्तर पर बड़ा परिवर्तन आया है. इस अंतराल में जल संकट, मानसूनी उतार-चढ़ाव और सूखे के वर्षों ने घना की जैव विविधता को प्रभावित किया. अब बीएसआई की वैज्ञानिक टीम फिर से उद्यान के विभिन्न जोनों ग्रासलैंड, वेटलैंड और वुड्लैंड में जाकर स्थलीय और जलीय पौधों की गणना, सैंपल संग्रह और फोटोडॉक्यूमेंटेशन कर रही है. यह सर्वे बीते ढाई साल से जारी है, जिसमें टीम अलग-अलग मौसमों में आकर अध्ययन करती रही है, ताकि हर सीजन की वनस्पति की स्थिति दर्ज की जा सके.

भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में 35 साल बाद हरियाली का बड़ा सर्वे शुरू हुआ है. बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) की वैज्ञानिक टीम घना की वनस्पतियों का विस्तृत अध्ययन कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तीन दशकों में यहां की पारिस्थितिकी में क्या बदलाव आए. सर्वे के दौरान अब तक 400 से अधिक पौधों की प्रजातियों की पहचान हो चुकी है. इनमें कई ऐसी दुर्लभ और लुप्त मानी जाने वाली वनस्पतियां भी शामिल हैं, जो वर्षों बाद फिर से दिखाई दी हैं. यह सर्वे केवल पौधों की गिनती भर नहीं, बल्कि घना के पूरे पारिस्थितिक तंत्र, मिट्टी, जल और पक्षियों के बीच संबंधों को समझने की नई पहल है.

नई रिपोर्ट फोटोबुक के रूप में प्रकाशित होगी : निदेशक मानस ने बताया कि यह सर्वे आने वाले तीन से चार महीनों में पूरा होगा और इसकी रिपोर्ट फोटो डॉक्यूमेंटेशन बुक के रूप में प्रकाशित की जाएगी. इस बार रिपोर्ट को आम लोगों के लिए भी सहज रूप में तैयार किया जा रहा है. पहले रिपोर्टें पूरी तरह वैज्ञानिक भाषा में होती थीं, जिन्हें पढ़ना आम लोगों के लिए कठिन था. अब रिपोर्ट में हर पौधे की फ्लावरिंग स्टेज, सामान्य अवस्था और पहचान योग्य तस्वीरें शामिल की जाएंगी. इसे पर्यटकों के लिए भी केवलादेव के सूचना केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा.

कई प्रजातियों की वापसी से नई उम्मीदें : निदेशक मानस सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी प्रजातियों को फिर से दर्ज किया है जो 2000 के दशक में गायब मानी गई थीं. इनमें कुछ दुर्लभ फूलदार पौधे, घास की पुरानी प्रजातियां और जलीय वनस्पतियां शामिल हैं. इससे संकेत मिलता है कि केवलादेव की पारिस्थितिकी जलवायु दबाव के बावजूद बेहतर है.

जलवायु परिवर्तन और हरियाली का रिश्ता : निदेशक मानस ने बताया कि 1990 के बाद से घना में पानी की उपलब्धता लगातार एक बड़ी चुनौती रही है. मानसून में देरी और नहर प्रणाली में पानी की कमी से कई तालाब और जलाशय सूख गए।2000 के दशक में जब लगातार पानी की कमी रही, तब कई पौधों और जलीय घासों की प्रजातियां गायब हो गई थीं, लेकिन इस बार के सर्वे में कुछ पुरानी स्पीशीज दोबारा दिखी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि घना का इकोसिस्टम धीरे-धीरे रिवाइव हो रहा है.

प्रबंधन योजना में भी बदलाव संभव : निदेशक मानस सिंह ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद केवलादेव के मैनेजमेंट प्लान में भी बदलाव की संभावना है. रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ वनस्पतियां घट रही हैं या कुछ नई बढ़ रही हैं, तो हम संरक्षण रणनीति को उसी हिसाब से संशोधित करेंगे.

इसलिए अहम है यह सर्वे : निदेशक मानस ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बल्कि रामसर साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है. यहां करीब 375 से अधिक पक्षी प्रजातियां आती हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की नींव पौधों की वही विविधता है जो इस पूरी पारिस्थितिकी को जीवंत रखती है. बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह अध्ययन इस हरियाली की परतों को वैज्ञानिक रूप से दर्ज कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जीवंत प्रयोगशाला को और बेहतर संरक्षित किया जा सके.