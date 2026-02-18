ETV Bharat / state

Special : 55 हजार से ज्यादा पक्षी और 171 प्रजातियों का रिकॉर्ड, केवलादेव व 23 वेटलैंड्स में समृद्ध जैव विविधता

चार जिले, 23 वेटलैंड : डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि इस वर्ष पक्षी गणना को विस्तार देते हुए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली जिलों के 23 सैटेलाइट वेटलैंड्स को शामिल किया गया. इन जलाशयों में 25 हजार से अधिक पक्षी और 96 प्रजातियां दर्ज की गईं, जो मुख्य उद्यान से भी अधिक प्रजातीय विविधता दर्शाती हैं.

डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि एक सप्ताह तक चली पक्षी गणना के दौरान केवलादेव में लगभग 30 हजार पक्षी और करीब 75 प्रजातियां दर्ज की गईं. सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का आगमन हर साल होता है, लेकिन इस बार समग्र आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया कि मुख्य उद्यान के साथ जुड़े बाहरी जलाशय भी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास बन चुके हैं.

खास बात यह रही कि मुख्य उद्यान के साथ-साथ बाहरी जलाशयों में भी उल्लेखनीय प्रजातीय विविधता पाई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि केवलादेव के बाहर फैला वेटलैंड नेटवर्क भी जैव विविधता का उतना ही मजबूत आधार बन चुका है. अब इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मॉडल को प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.

भरतपुर: संभाग के सैटेलाइट वेटलैंड क्षेत्रों में पहली बार हुई पक्षी गणना से बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वे केवल पक्षियों की गिनती भर नहीं, बल्कि संरक्षण की नई दिशा का संकेत हैं. मिड विंटर वॉटरफॉल ऐस्टिमेशन के तहत विश्वप्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और उससे इकोलॉजिकली जुड़े संभाग के 23 सैटेलाइट वेटलैंड्स में कुल 55 हजार से अधिक पक्षियों और 171 प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई है.

इनमें डीग का नौनेरा, धौलपुर-करौली क्षेत्र के रामसागर, तालाब-ए-शाही, पांचना डैम तथा बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत बंध बारैठा, कोट, जैसोरा और फतेहसागर जैसे जलाशय शामिल रहे. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां केवल 4-5 सैटेलाइट वेटलैंड्स को गणना में शामिल किया गया था. वहीं, इस बार दायरा बढ़ाकर पूरे इकोलॉजिकल नेटवर्क को समझने का प्रयास किया गया.

महत्वपूर्ण प्रजातियां : डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि सैटेलाइट वेटलैंड्स में इंडियन स्कीमर, ब्लैक स्टार्क जैसी संरक्षण की दृष्टि से अहम प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई. इसके अलावा टफ्टेड़ डक, मलार्ड और बैकल टील भी इस वर्ष रिकॉर्ड में शामिल रहीं. हालांकि, इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन इनका मिलना वेटलैंड की पारिस्थितिकी के स्वस्थ होने का संकेत है.

राजस्व और खातेदारी भूमि में चुनौती : उन्होंने बताया कि इन 23 वेटलैंड्स में कई जलाशय राजस्व अथवा खातेदारी भूमि में स्थित हैं. ऐसे क्षेत्रों में संरक्षण कार्य प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीधे नियंत्रण की सीमाएं हैं. जलभराव, अतिक्रमण, अवैध गतिविधियां और जल प्रबंधन की कमी भविष्य में इन वेटलैंड्स के लिए खतरा बन सकती है.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों और प्रजातियों की मौजूदगी (ETV Bharat Bharatpur)

कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मॉडल : डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि यदि इन सैटेलाइट वेटलैंड्स को स्थानीय समुदाय से जोड़ा जाए और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मॉडल विकसित किया जाए, तो संरक्षण और आजीविका दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है. इस मॉडल के तहत ग्रामीण गाइड, होम-स्टे, बर्ड वॉचिंग ट्रेल, स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन को पर्यटन से जोड़ा जा सकता है. इससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वे स्वयं वेटलैंड संरक्षण में भागीदार बनेंगे.

इस बात की पक्षी गणना इस बात की पुष्टि करती है कि केवलादेव अकेला नहीं, बल्कि उससे जुड़ा पूरा वेटलैंड नेटवर्क पक्षियों के लिए बेहतर आवास है. 171 प्रजातियों और 55 हजार से अधिक पक्षियों का संयुक्त आंकड़ा बताता है कि ब्रज क्षेत्र का यह जल पारिस्थितिकी तंत्र सामूहिक रूप से संरक्षित किया जाए तो यह प्रमुख बर्ड कंजर्वेशन मॉडल के रूप में उभर सकता है. अब जरूरत है कि केवलादेव के साथ-साथ इन 23 सैटेलाइट वेटलैंड्स को भी समान प्राथमिकता दी जाए, ताकि पक्षियों की यह दस्तक आने वाले वर्षों में और सशक्त होती रहे.