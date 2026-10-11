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ICED इंटरनेशनल ट्रेनिंग: भरतपुर पहुंचे 10 देशों के प्रतिनिधि, केवलादेव की जैव विविधता देख हुए प्रभावित

भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पक्षी विविधता, संरक्षण के प्रयासों और प्रबंधन की कार्यप्रणाली ने 10 देशों से आए प्रतिनिधियों को प्रभावित किया. अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को घना पहुंचे करीब 17 प्रतिभागियों ने पार्क का भ्रमण कर संरक्षण की चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों को समझा. मॉरीशस और अन्य देशों से आए प्रतिभागियों ने घना को शानदार बताते हुए यहां की व्यवस्थाओं, पक्षियों की अनूठी प्रजातियों और संरक्षण कार्यों की सराहना की. उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी को भी खास बताया.

उद्यान निदेशक चेतन कुमार बीवी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (ICED) के अंतर्गत आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 देशों के करीब 17 प्रतिभागी शामिल हुए. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण इस प्रशिक्षण का हिस्सा था. भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को उद्यान की प्राकृतिक विशेषताओं और पक्षियों के आवासों को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया. साथ ही एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि पार्क प्रशासन सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान कर उनका समाधान किस तरह करता है और संरक्षण संबंधी गतिविधियों का संचालन कैसे किया जाता है.

केवलादेव में संरक्षण और प्रबंधन की कार्यप्रणाली: निदेशक चेतन कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का चयन प्रतिभागियों को प्राकृतिक आवासों और आर्द्रभूमि के संरक्षण की व्यावहारिक जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया. भ्रमण के दौरान पार्क प्रशासन ने उद्यान के प्रबंधन में अपनाए जा रहे उपायों, पक्षियों के आवासों की सुरक्षा और संरक्षण कार्यों के दौरान आने वाली चुनौतियों की जानकारी साझा की. प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी संरक्षित क्षेत्र का प्रभावी प्रबंधन केवल वन्यजीवों की निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए प्राकृतिक आवासों की देखरेख, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपाय और सामने आने वाली समस्याओं का निरंतर समाधान भी जरूरी है. इस तरह का भ्रमण प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण के व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अवसर देता है.

ICED इंटरनेशनल ट्रेनिंग (ETV Bharat Bharatpur)

प्रतिभागियों ने की पार्क प्रशासन की सराहना: मॉरीशस से आए प्रतिभागी रितेश ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण को एक शानदार अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि पार्क बेहद सुंदर और अच्छी तरह से व्यवस्थित है. यहां उन्हें पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां देखने को मिलीं, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. रितेश ने उद्यान निदेशक और उनकी टीम के काम की सराहना करते हुए कहा कि पार्क का प्रबंधन और संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास उन्हें बहुत अच्छे लगे. उन्होंने संरक्षण कार्यों में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि वह इस अनुभव को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे. साथ ही उन्होंने निदेशक और पार्क के सभी कर्मचारियों को अच्छे कार्यों के लिए बधाई देते हुए संरक्षण के प्रयास लगातार जारी रखने की उम्मीद जताई. इस अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मॉरीशस, तंजानिया और सीरिया समेत 10 देशों के इन 17 प्रतिनिधियों को उद्यान की जैव विविधता, पक्षी आवासों के संरक्षण, प्रबंधन संबंधी गतिविधियों और चुनौतियों के व्यावहारिक समाधानों से पूरी तरह अवगत कराया गया.

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