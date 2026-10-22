विदेशी मेहमानों से गुलजार हुआ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, शहर में उतरे राजहंस
एसीएफ के अनुसार, पिछले महीने जिन पक्षियों की नेस्टिंग हो चुकी थी, उनमें अब चूजे निकलने भी शुरू हो गए हैं.
Published : October 22, 2026 at 2:25 PM IST
भरतपुर : सर्दियों की आहट के साथ भरतपुर में परिंदों का संसार सजने लगा है. विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की आमद के बीच शहर के जलभराव वाले इलाकों और हाईवे के नजदीक भी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी दर्ज की गई है. शहर के सेक्टर-13 स्थित जलभराव क्षेत्र में करीब एक दर्जन फ्लेमिंगो नजर आए, जबकि भरतपुर-धौलपुर हाईवे पर पंजाबी नगला के पास लगभग 45 फ्लेमिंगो दिखाई दिए. दूसरी ओर, केवलादेव में पेंटेड स्टॉर्क के अलावा ब्लैक हेडेड गल, सैंडपाइपर, लिटिल स्टिंट, पिंटेल सहित कई प्रजातियों के पक्षी पहुंच चुके हैं. पक्षियों की यह मौजूदगी संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में भरतपुर के जलक्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बनने वाले हैं.
घना में कई प्रजातियों के पक्षियों की आमद : नेचुरलिस्ट नवीन करोला ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अब तक पेंटेड स्टॉर्क के अलावा ब्लैक हेडेड गल, सैंडपाइपर, लिटिल स्टिंट, विभिन्न प्रजातियों के डक्स (बत्तख), पिंटेल, नॉर्दर्न शॉवलर, यूरेशियन कूट और ईगल भी दिखाई दे चुके हैं. अलग-अलग प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी से घना में पक्षियों की विविधता देखने को मिल रही है.
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शहर के जलभराव क्षेत्र में करीब 12 फ्लेमिंगो : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा शहर के दूसरे जलक्षेत्र भी पक्षियों को आकर्षित कर रहे हैं. वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट एवं वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर कैलाश नवरंग ने बताया कि शहर के सेक्टर-13 स्थित जलभराव क्षेत्र में करीब एक दर्जन फ्लेमिंगो दिखाई दिए. शहर के बीच जलभराव वाले क्षेत्र में इन पक्षियों की मौजूदगी स्थानीय प्रकृति और पक्षी जीवन के लिहाज से खास है. वहीं भरतपुर-धौलपुर हाईवे पर पंजाबी नगला के नजदीक करीब 45 फ्लेमिंगो दिखाई दे रहे हैं. कैलाश नवरंग ने बताया कि यहां बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो नजर आए. एक ही क्षेत्र में इतने पक्षियों की मौजूदगी पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का विषय है. शहर के सेक्टर-13 और हाईवे के पास फ्लेमिंगो की मौजूदगी से भरतपुर के आसपास के जलक्षेत्रों की अहमियत भी सामने आती है. हालांकि, इन पक्षियों के यहां कितने समय तक ठहरने और उनकी संख्या में आगे क्या बदलाव होने की संभावना है, यह आने वाले दिनों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.
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अक्टूबर में ही दिखने लगे नए प्रवासी पक्षी : एसीएफ सायली शिंदे ने बताया कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित होने के कारण केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं. इस महीने से पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है और अभी से अच्छी संख्या में पक्षी दिखाई देने लगे हैं. इनमें विभिन्न प्रजातियों के बत्तख भी शामिल हैं, जिनकी मौजूदगी जलाशयों में देखी जा रही है. हालांकि, अभी प्रवास का शुरुआती दौर है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पक्षियों की संख्या और आगमन के पैटर्न में क्या अंतर है, इसका आकलन आगामी दो से तीन महीनों में अधिक स्पष्ट हो सकेगा.
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पेंटेड स्टॉर्क के घोंसलों में चूजों की हलचल : केवलादेव में इन दिनों प्रवासी पक्षियों के आगमन के साथ प्रजनन गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. एसीएफ के अनुसार, उद्यान में कई पक्षियों की नेस्टिंग हो चुकी है, जबकि कुछ पक्षियों के घोंसलों में यह प्रक्रिया अभी जारी है. पिछले महीने जिन पक्षियों की नेस्टिंग हो चुकी थी, उनमें अब चूजे निकलने भी शुरू हो गए हैं. खास तौर पर पेंटेड स्टॉर्क के घोंसलों में चूजों की मौजूदगी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनने वाली है. इससे घना में पक्षियों के जीवनचक्र और उनकी प्रजनन गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा.
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पर्याप्त पानी और अनुकूल मौसम से राहत : एसीएफ सायली शिंदे ने बताया कि अक्टूबर महीने तक के लिए उद्यान में जल उपलब्धता की जो व्यवस्था की गई थी, वह पर्याप्त है. मौसम भी फिलहाल अनुकूल बना हुआ है. ऐसे में अभी तक मौसम या पानी की उपलब्धता के कारण पक्षियों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति सामने नहीं आई है. पर्याप्त पानी और अनुकूल परिस्थितियां पक्षियों के प्रवास के साथ-साथ उनके ठहराव और प्रजनन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं.
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नवंबर से बोटिंग, पर्यटकों को मिलेगा खास अनुभव : एसीएफ ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नवंबर से बोटिंग भी शुरू होगी. इसके साथ ही पर्यटक जलाशयों में विचरण करते प्रवासी पक्षियों को देखने के साथ घोंसलों में पल रहे पेंटेड स्टॉर्क के चूजों को भी देख सकेंगे. नवंबर से आने वाले पर्यटकों के लिए पक्षियों का बढ़ता जमावड़ा और घोंसलों में चूजों की गतिविधियां विशेष आकर्षण रहेंगी.