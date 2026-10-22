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विदेशी मेहमानों से गुलजार हुआ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, शहर में उतरे राजहंस

घना में नजर आए फ्लेमिंगो ( Source - Kailash Navrang Wildlife Photographer )

भरतपुर : सर्दियों की आहट के साथ भरतपुर में परिंदों का संसार सजने लगा है. विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की आमद के बीच शहर के जलभराव वाले इलाकों और हाईवे के नजदीक भी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी दर्ज की गई है. शहर के सेक्टर-13 स्थित जलभराव क्षेत्र में करीब एक दर्जन फ्लेमिंगो नजर आए, जबकि भरतपुर-धौलपुर हाईवे पर पंजाबी नगला के पास लगभग 45 फ्लेमिंगो दिखाई दिए. दूसरी ओर, केवलादेव में पेंटेड स्टॉर्क के अलावा ब्लैक हेडेड गल, सैंडपाइपर, लिटिल स्टिंट, पिंटेल सहित कई प्रजातियों के पक्षी पहुंच चुके हैं. पक्षियों की यह मौजूदगी संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में भरतपुर के जलक्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बनने वाले हैं.