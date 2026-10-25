उम्रभर साथ निभाने वाले सारस का केवलादेव में बढ़ा कुनबा, जल प्रबंधन और वेटलैंड संरक्षण से मिली बड़ी कामयाबी
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सारस की संख्या 14 से बढ़कर 22 हो गई है, जिसमें दो नए चूजे भी शामिल हैं. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 9:18 AM IST
भरतपुर : इंसानी दुनिया में जब भी सच्चे समर्पण, अटूट निष्ठा और ताउम्र साथ निभाने की मिसाल दी जाती है, तो अक्सर साहित्य और प्रेम कथाओं के पन्ने पलटे जाते हैं. लेकिन प्रकृति के आंगन में एक ऐसा परिंदा मौजूद है, जिसका जीवन ही प्रेम, निष्ठा और जिम्मेदारी की जीवंत मिसाल है. यह परिंदा है सारस (Sarus Crane). सारस का रिश्ता केवल साथ उड़ने या दाना चुगने तक सीमित नहीं होता, बल्कि तिनका-तिनका जोड़कर घोंसला तैयार करने से लेकर चूजों के बड़े होने तक नर और मादा दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं.
इनके जीवन में छिपा यह साथ, समर्पण और भरोसे का भाव इंसानी रिश्तों को भी एक खूबसूरत संदेश देता है. प्रकृति की इसी अनूठी प्रेम कहानी के बीच भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से अच्छी खबर सामने आई है, जहां वर्ष 2025 में 14 सारस दर्ज किए गए थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है.
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दोनों मिलकर निभाते हैं जिम्मेदारी : एसीएफ रेखा वर्मा ने बताया कि सारस के जीवन की सबसे आकर्षक विशेषताओं में उसका जोड़ा और पारिवारिक व्यवहार शामिल है. ये पक्षी एक ही साथी के साथ लंबे समय तक, अक्सर जीवनभर, जोड़ा बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं. इनके संबंधों में साथ रहने के साथ प्रजनन और बच्चों की देखभाल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. घोंसले से लेकर बच्चों के पालन-पोषण तक नर और मादा दोनों की भागीदारी रहती है.
प्रकृति में सारस का यह व्यवहार बताता है कि पक्षियों की दुनिया में भी जोड़े का संबंध केवल प्रजनन तक सीमित नहीं होता, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी साझा की जाती है. हालांकि, हर सारस के जीवन में एक ही साथी बने रहने या साथी की मृत्यु के बाद दोबारा जोड़ा बनाने को लेकर पूर्ण रूप से एक जैसा व्यवहार मानना उचित नहीं है. फिर भी, सारस अपने स्थायी जोड़े और आपसी सहयोग के लिए विशेष पहचान रखता है.
घना में 14 से बढ़कर 22 हुई सारस की संख्या : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सारस की मौजूदगी यहां के वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि के महत्व को भी सामने लाती है. घना की एसीएफ रेखा वर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में किए गए सर्वे में यहां 14 सारस पाए गए थे. अब इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है. इस संख्या में दो चूजे भी शामिल हैं. सारस की मौजूदगी और उनकी प्रजनन गतिविधियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि उन्हें यहां भोजन और घोंसला बनाने के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध हो रहे हैं. घना में सारस की बढ़ती संख्या के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहां के जल क्षेत्र और दलदली इलाकों का संरक्षण है. आर्द्रभूमि में पानी की उपलब्धता, भोजन और घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पक्षियों के जीवनचक्र से सीधे जुड़े होते हैं. यही वजह है कि सारस की मौजूदगी को स्वस्थ वेटलैंड का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है.
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खेत, तालाब और दलदली क्षेत्र हैं सारस का ठिकाना : एसीएफ रेखा वर्मा बताती हैं कि सारस केवल एक ही तरह के प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते. खेत, तालाब और वेटलैंड उनके भोजन तथा प्रजनन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खेतों में मिलने वाले अनाज, कीट-पतंगे और अन्य छोटे जीव उनके भोजन का हिस्सा होते हैं. वहीं, दलदली क्षेत्रों और आर्द्रभूमियों में उन्हें भोजन जुटाने के साथ-साथ घोंसला बनाने के लिए भी उपयुक्त जगह मिल सकती है. उन्होंने बताया कि सारस मुख्य रूप से वेटलैंड और दलदली क्षेत्रों का उपयोग भोजन जुटाने तथा घोंसला बनाने के लिए करते हैं. केवलादेव घना में ऐसे क्षेत्र उपलब्ध होने से उन्हें अनुकूल प्राकृतिक वातावरण मिल रहा है.
जल स्तर घटा तो सारस के सामने खड़ा होगा संकट : एसीएफ ने बताया कि सारस के प्राकृतिक आवास पर मानवीय गतिविधियों और जल स्तर में कमी का प्रतिकूल असर पड़ सकता है. जब तालाबों और आर्द्रभूमियों का पानी सिकुड़ता है, तो पक्षियों के लिए भोजन जुटाने और घोंसला बनाने के अनुकूल स्थान कम हो सकते हैं. इससे उनके प्रजनन और जीवनयापन पर असर पड़ने की आशंका रहती है. खेती और दूसरे मानवीय कार्यों के लिए प्राकृतिक जल क्षेत्रों का बदलता स्वरूप भी पक्षियों के आवास को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में सारस के संरक्षण के लिए उसके पूरे प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखना आवश्यक है. घना जैसे संरक्षित क्षेत्र में जल प्रबंधन की भूमिका इसलिए और बढ़ जाती है। यहां पानी की उपलब्धता बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि अलग-अलग वेटलैंड क्षेत्रों में पक्षियों की जरूरतों के अनुरूप जल परिस्थितियां बनी रहें.
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हर साल 550 एमसीएफटी पानी : रेखा वर्मा ने बताया कि घना को हर वर्ष 550 एमसीएफटी पानी की आवश्यकता रहती है. केवलादेव घना में जल स्तर बनाए रखने के लिए वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है. इस बार पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए अलग-अलग स्रोतों से पानी लिया गया है. इनमें अजान डैम और गोवर्धन ड्रेन से लिया गया पानी भी शामिल है. वेटलैंड के अधिकांश ब्लॉकों को भरा गया है, ताकि पक्षियों को भोजन जुटाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र मिल सकें. जल स्तर की नियमित निगरानी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घना के भीतर पानी की उपलब्धता बनी रहे और यहां आने वाले पक्षियों, जीव जंतुओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जा सके.