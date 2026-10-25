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​उम्रभर साथ निभाने वाले सारस का केवलादेव में बढ़ा कुनबा, जल प्रबंधन और वेटलैंड संरक्षण से मिली बड़ी कामयाबी

नए मेहमानों की किलकारी ( फोटो ईटीवी भारत GFX )

भरतपुर : ​इंसानी दुनिया में जब भी सच्चे समर्पण, अटूट निष्ठा और ताउम्र साथ निभाने की मिसाल दी जाती है, तो अक्सर साहित्य और प्रेम कथाओं के पन्ने पलटे जाते हैं. लेकिन प्रकृति के आंगन में एक ऐसा परिंदा मौजूद है, जिसका जीवन ही प्रेम, निष्ठा और जिम्मेदारी की जीवंत मिसाल है. यह परिंदा है सारस (Sarus Crane). सारस का रिश्ता केवल साथ उड़ने या दाना चुगने तक सीमित नहीं होता, बल्कि तिनका-तिनका जोड़कर घोंसला तैयार करने से लेकर चूजों के बड़े होने तक नर और मादा दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं.

इनके जीवन में छिपा यह साथ, समर्पण और भरोसे का भाव इंसानी रिश्तों को भी एक खूबसूरत संदेश देता है. प्रकृति की इसी अनूठी प्रेम कहानी के बीच भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से अच्छी खबर सामने आई है, जहां वर्ष 2025 में 14 सारस दर्ज किए गए थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है.