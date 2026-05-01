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कम फीस, बेहतर पढ़ाई और लंबी वेटिंग लिस्ट.. केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अभिभावकों की बढ़ी बेचैनी

कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां नामांकन केवल रिक्त सीटों के आधार पर होता है. अगर किसी कक्षा में सीट खाली नहीं है तो एडमिशन की संभावना लगभग खत्म हो जाती है. ऐसे में वेटिंग लिस्ट लंबी होती जाती है और अभिभावक लगातार स्कूल प्रशासन से संपर्क बनाए रखते हैं.

"यदि आवेदन संख्या सीटों से अधिक हो जाती है, जो अक्सर हो जाती है तो चयन लॉटरी सिस्टम यानी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है. ड्रा के बाद हर आवेदकों को एक नंबर मिल जाता है जो वेटिंग लिस्ट होती है. यही वजह है कि कई बार सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद बच्चे का नाम चयन सूची में नहीं आ पाता."- पीके सिंह, पूर्व प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय

इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारी, स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी और आम नागरिकों के बच्चों को अवसर मिलता है. सीटें सीमित होने के कारण सामान्य वर्ग के अभिभावकों के लिए प्रवेश और भी कठिन हो जाता है. उन्होंने बताया कि कक्षा एक में प्रवेश के लिए उम्र सीमा भी तय होती है. आमतौर पर 6 वर्ष के आसपास आयु अनिवार्य मानी जाती है.

क्या बोले पूर्व प्राचार्य?: बेली रोड पर शेखपुरा स्थित केंद्रीय विद्यालय से हाल ही में सेवानिवृत हुए पूर्व प्राचार्य पीके सिंह ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह तय नियमों के अनुसार होती है. केंद्रीय विद्यालयों में सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा सेवाओं, अर्धसैनिक बलों, रेलवे कर्मियों और अन्य ट्रांसफरेबल जॉब वाले कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है.

प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन से शुरू: केंद्रीय विद्यालयों में सबसे अधिक भीड़ पहली कक्षा में नामांकन के दौरान देखने को मिलती है. यहां प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन से शुरू होती है. केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित समय के भीतर अभिभावकों को आवेदन करना होता है. आवेदन के दौरान बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण, माता-पिता की सेवा संबंधी जानकारी और यदि लागू हो तो आरक्षण से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होते हैं.

वर्तमान में बिहार में 51 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं और बीते वर्ष 19 नए केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृत किया गया है. जिस पर अभी काम चल रहा है. आने वाले समय में प्रदेश में 70 केंद्रीय विद्यालय होंगे लेकिन अभी के समय 51 केंद्रीय विद्यालय में ही बच्चों का पठन-पाठन हो रहा है.

क्यों केंद्रीय विद्यालय में भीड़?: प्राइवेट स्कूलों की तुलना में केंद्रीय विद्यालय की फीस कई गुना कम है. जहां निजी स्कूलों में नर्सरी या पहली कक्षा के लिए ही सालाना हजारों से लेकर लाखों रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. वहीं केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के बाद फीस अपेक्षाकृत बहुत कम होती है. यही कारण है कि मध्यमवर्गीय और नौकरीपेशा परिवारों के लिए अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए पहली पसंद केंद्रीय विद्यालय है.

केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए मारामारी!: केंद्रीय विद्यालय बच्चों का एडमिशन लॉटरी सिस्टम से होता है. ऐसे में इन दिनों कई अभिभावक महीनों से स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं. लंबी वेटिंग लिस्ट देख रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद उनके बच्चे का नाम भी चयन सूची में आ जाए.

पटना: अच्छी पढ़ाई, अनुशासन, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और सबसे बड़ी बात कम फीस. यही वजह है कि हर साल हजारों अभिभावकों की पहली पसंद केंद्रीय विद्यालय बनता जा रहा है लेकिन सीटें सीमित हैं और दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. नतीजा यह है कि केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन अब किसी प्रतियोगी परीक्षा से कम नहीं रह गया है.

केंद्रीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया पारदर्शी: पीके सिंह ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाता है और सभी नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होते हैं. सीटें बढ़ाने का फैसला स्थानीय स्तर पर नहीं लिया जा सकता. इसलिए जितनी सीटें उपलब्ध हैं, उसी के अनुसार चयन किया जाता है.

पटना के कई अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस ने उनकी कमर तोड़ दी है. ऐसे ही अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए परेशान अभिभावक संजय पाठक ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना है. उनका बेटा पहले से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है. वह 2 साल से केंद्रीय विद्यालय में बेटी का एडमिशन कराने की कोशिश कर रहे हैं.

अभिभावक संजय पाठक (ETV Bharat)

"पिछले साल बाल वाटिका तीन के लिए आवेदन किया था. इस बार कक्षा एक के लिए आवेदन किया है और लॉटरी सिस्टम से अभी वेटिंग लिस्ट 550 के करीब है. उन्होंने तीन केंद्रीय विद्यालय को चॉइस में दिया है जिसमें एक पटना के बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय है, दूसरा सोनपुर का केंद्रीय विद्यालय और तीसरा लखीसराय का केंद्रीय विद्यालय."- संजय पाठक, अभिभावक

पढ़ाई पर हर महीने बड़ी रकम खर्च: संजय पाठक ने बताया कि निजी स्कूल में सिर्फ एडमिशन फीस ही 40 से 50 हजार रुपये तक मांगी जा रही है, जबकि मासिक फीस अलग है. ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य खर्च जोड़ दिए जाएं तो एक बच्चे की पढ़ाई पर हर महीने बड़ी रकम खर्च हो जाती है. ऐसे में उनके जैसे मध्यम आय वाले परिवार के लिए केंद्रीय विद्यालय ही राहत का विकल्प लगता है.

वह कहते हैं, 'प्राइवेट स्कूल में हर साल री-एडमिशन का फीस लगता है. इसके अलावा किताबें भी काफी महंगी होती है और मंथली फी भी बहुत अधिक है, जबकि केंद्रीय विद्यालय में उनका बेटा पढ़ता है तो ₹600 का मासिक शुल्क लगता है और पूरी किताब लगभग हजार रुपए में आ जाती है.'

एक अन्य अभिभावक प्रसून कुमार ने बताया कि वह अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए 3 साल से परेशान है. उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में जैसे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं होती हैं. वैसे ही केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका-1, बाल वाटिका-2, बाल वाटिका-3 होती है.

अभिभावक प्रसून कुमार (ETV Bharat)

"इस वर्ष बेली रोड केंद्रीय विद्यालय में अपनी बेटी के बाल वाटिका-3 में एडमिशन कराने के लिए आवेदन किया है और उन्हें वेटिंग लिस्ट 59 मिला है. तीन राउंड का एडमिशन का लिस्ट आ गया है जिसमें सेकंड राउंड में ही उनके कोटा से दो लोगों का हुआ क्योंकि वह ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं."- प्रसून कुमार, अभिभावक

प्राइवेट स्कूल में बहुत है फीस: प्रसून कुमार ने बताया कि निजी विद्यालय में फीस काफी अधिक है और इस पर कोई लगाम नहीं है, जबकि केंद्रीय विद्यालय में फीस भी काम है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है. इसके अलावा खेलकूद की भी काफी गतिविधियां होती हैं और सांस्कृतिक गतिविधि भी होती है. इससे बच्चों का सर्वांगिक विकास होता है और स्कूल लाइफ में ही बच्चे अलग-अलग जगह पर जाकर खेलते हैं जिससे उन्हें एक्स्पोज़र अच्छा मिलता है.

उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने सासाराम में बाल वाटिका-2 के लिए अप्लाई किया था और उसके पहले हाजीपुर में बाल वाटिका-1 के लिए अप्लाई किया था. हर बार वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन अंतिम सूची तक पहुंचते-पहुंचते उम्मीद टूट जाती है.

क्या कहते हैं जानकार?: वहीं, शिक्षा विशेषज्ञ बीएन प्रसाद का मानना है कि केंद्रीय विद्यालयों की बढ़ती मांग यह भी दिखाती है कि लोग कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं. यदि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तो निजी स्कूलों पर निर्भरता कम हो सकती है. फिलहाल स्थिति यह है कि एक सीट के लिए कई दावेदार हैं और अभिभावकों की चिंता हर साल बढ़ती जा रही है.

"राज्य के भी सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई हो रही है और सरकार ने और प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने का भी निर्णय लिया है लेकिन जब तक यह सरकार के निर्णय धरातल पर नहीं उतरते हैं, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अभिभावक ऐसे ही परेशान रहेंगे."- बीएन प्रसाद, शिक्षा विशेषज्ञ

प्राइवेट स्कूल में फीस पर कंट्रोल हो: बीएन प्रसाद ने कहा कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस पर भी नकेल कसनी चाहिए और पुस्तकों के नाम पर जो लूट मची हुई है, उस पर भी नकेल कसनी चाहिए. इसके अलावा हर साल री एडमिशन के नाम पर 50000 से ₹100000 तक स्कूल प्रबंधन ले रहे हैं. जिसके कारण बच्चों के पढ़ाई का खर्च अभिभावकों के ऊपर बोझ बनता जा रहा है. एक तरीके से प्राइवेट स्कूल ऑन के संचालन और उनके फीस को लेकर सरकार को स्पष्ट पॉलिसी लानी चाहिए.

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