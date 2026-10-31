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आईजी से जवान तक... झारखंड पुलिस ने बढ़ाया राज्य का मान, 28 अफसरों और कर्मियो को गृह मंत्री दक्षता पदक

झारखंड पुलिस के अधिकारी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड पुलिस के लिए गौरव की बात है. वर्ष 2026 के केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के लिए राज्य के 28 अफसर और कर्मियों का चयन किया गया है. इनमें आईजी, डीआईजी, डीसी, डीएसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से लेकर एएसआई, हवलदार और आरक्षी तक शामिल हैं.

इन सभी को विशेष अभियान (स्पेशल ऑपरेशन) के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा. पदक पाने वालों में आईजी जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे, डीआईजी इंद्रजीत महथा और डिप्टी कमांडेंट मिथलेश शामिल हैं.