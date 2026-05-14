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150 से ज्यादा केन-बेतवा आंदोलनकारियों पर FIR, जीतू पटवारी पर भी केस

बुधवार को कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने प्रशासनिक अमले पर कर दिया था भारी पथराव, क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण.

FIR on Ken Betwa protesters
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:20 AM IST

4 Min Read
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छतरपुर: छतरपुर जिले की महत्वपूर्ण केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ग्राम ढोडन में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हुए हमले के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 150 से ज्यादा आन्दोलनकारियो पर एफआईआर दर्ज कर ली है. इनमें आंदोलन की अगुवाई करने बाले अमित भटनागर सहित किसान, आदिवासी और ग्रामीण शामिल हैं. बुधवार को कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक अमले पर भारी पथराव कर दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है.

किसान और आदिवासी अपनी मांगों और मुआवजे के लिए धरने पर बैठे थे

पूर्व PM अटल विहारी बाजपेई की महत्वाकांक्षी केन वेतवा लिंक परियोजना के तहत ढोडन गाँव मे बांध का निर्माण चल रहा था. लेकिन स्थानीय लोग, किसान और आदिवासी अपनी मांगों और मुआवजे के लिए धरने पर बैठे थे. जिसकी वजह से काम बंद था. कई दिनों तक लगातार आंदोलन चलता रहा. कई बार प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बैठकें भी हुईं लेकिन कोई हल नही निकला.

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल (ETV Bharat)

इसी बीच आंदोलन की अगुवाई कर रहे समाजसेवी अमित भटनागर की गिरफ्तारी कर ली गई तो ग्रामीण और भड़क गए. आंदोलन और तेज़ हो गया. आंदोलनकारियों ने अमित भटनागर की न्यायालय से जमानत करवाई. वहीं बीते दिन जब पुलिस, प्रशासन की टीम एक मकान को गिराने पहुंचा तो बवाल मच गया. पुलिस, प्रशासन पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ दीं गई. जिस पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित थाना छतरपुर जिले के किशनगढ में 150 से ज्यादा लोगो पर एफआईआर दर्ज कर लिए हैं. उन पर बलवा, हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य मे बाधा, सरकारी और प्राइवेट संम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रशासन पर हुए पथराव का वीडियो भी सामने आया है.

FIR on Ken Betwa protesters
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव (ETV Bharat)

एडिशनल एसपी की गाड़ी और जेसीबी को बनाया निशाना

जब प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ ग्राम ढोडन में चिह्नित अतिक्रमण को ढहाने पहुंची, तो स्थानीय लोगों का विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदल गया. भीड़ ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इस हमले में एडिशनल एसपी के वाहन सहित पुलिस के लगभग आधा दर्जन वाहनों के कांच फूट गए. इसके अलावा, अतिक्रमण हटाने के कार्य में लगी जेसीबी मशीन को भी भीड़ ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है.

FIR on Ken Betwa protesters
एडिशनल एसपी की गाड़ी को बनाया निशाना (ETV Bharat)

वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया "जब हमारी टीम ढोडन गाँव में एक मकान गिराने गई थी तब लोगो ने पथराव कर दिया था. वीडियो के माध्यम से लोगो को चिह्नित किया जा रहा है." वही मामले में छतरपुर के किशनगढ थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि आंदोलन की अगुवाई कर रहे अमित भटनागर सहित 150 से ज्यादा लोगों पर बलवा, हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य मे बाधा, सरकारी और प्राइवेट संम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चीफ जीतू पटवारी सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज

छतरपुर के ढोडन बांध में विस्थापित आदिवासी किसानों के बीच बीते दिन जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुँचे तो वन विभाग के भुसोर गेट पर उनको वन विभाग ने रोक दिया. वह जबरन कांग्रेस नेताओं के साथ जबरन वन परिक्षेत्र में घुसे और आदिवासियों से मिलने पहुंचे. जिसको लेकर वन विभाग ने जीतू पटवारी कोंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, अभिषेक परमार सहित अन्य पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. वन विभाग के CCF ब्रजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित सभी को वीडियो ग्राफी के आधार पर चिह्नित किया गया है. जिनकी पहचान नहीं हुई उनकी पहचान की जा रही रही है. शासकीय कार्य में बाधा के सम्बंध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 27 सहित अन्य धाराओं में वन विभाग ने POR दर्ज कर ली है.

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